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Полиция готова предъявить Нетаньяху обвинение в коррупции

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Полиция Израиля намерена рекомендовать прокуратуре выдвинуть против премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху обвинения в коррупции.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
 
Израильская полиция нашла основания для предъявления премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху обвинений в коррупции сразу по двум эпизодам, сообщает Jerusalem Post.
 
Правоохранители проинформировали о своих планах адвокатов Нетаньяху. Сам премьер подтвердил подготовку к предъявлению обвинений, при этом заявил, что будет "продолжать руководить Израилем честно и ответственно". 

Премьера Израиля допросят по делу о коррупции
 
Напомним, Нетаньяху и членов его семьи подозревают в получении подарков от бизнесменов в обмен на услуги. Полиция уже допросила свидетелей как в Израиле, так и за рубежом. Нетаньяху настаивает на своей невиновности.

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Теги: коррупция, Израиль, полиция, Нетаньяху
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Источник: korrespondent.net

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