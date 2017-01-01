Полиция готова предъявить Нетаньяху обвинение в коррупции

Премьера Израиля допросят по делу о коррупции

Правоохранители проинформировали о своих планах адвокатов Нетаньяху. Сам премьер подтвердил подготовку к предъявлению обвинений, при этом заявил, что будет "продолжать руководить Израилем честно и ответственно".