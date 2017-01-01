Полиция готова предъявить Нетаньяху обвинение в коррупции
Полиция Израиля намерена рекомендовать прокуратуре выдвинуть против премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху обвинения в коррупции.
Правоохранители проинформировали о своих планах адвокатов Нетаньяху. Сам премьер подтвердил подготовку к предъявлению обвинений, при этом заявил, что будет "продолжать руководить Израилем честно и ответственно".
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Напомним, Нетаньяху и членов его семьи подозревают в получении подарков от бизнесменов в обмен на услуги. Полиция уже допросила свидетелей как в Израиле, так и за рубежом. Нетаньяху настаивает на своей невиновности.
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