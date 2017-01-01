Театр в Бирмингеме эвакуировали из-за взрыва

Репертуарный театр в центре британского Бирмингема был эвакуирован из-за взрыва, вызванного неполадкой. В результате инцидента никто не пострадал.

Бирмингемский репертуарный театр в центре британского Бирмингема эвакуировали после взрыва. Пострадавших в результате инцидента нет, сообщает администрация театра.





We can confirm there was a technical fault this evening and the theatre was evacuated as a precautionary measure. We’re pleased to report there were no injuries. Many thanks to the emergency services for their help. — The REP (@BirminghamRep) 13 февраля 2018 г. "Мы можем подтвердить, что сегодня вечером произошла техническая неполадка, и театр был эвакуирован в качестве меры предосторожности. Мы рады сообщить, что пострадавших нет", – говорится в Twitter театра.





В Анкаре произошел мощный взрыв – СМИ Ранее полиция Уэст-Мидлендс сообщила о взрыве в помещении театра, использующегося персоналом.

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