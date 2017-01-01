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Театр в Бирмингеме эвакуировали из-за взрыва

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Репертуарный театр в центре британского Бирмингема был эвакуирован из-за взрыва, вызванного неполадкой. В результате инцидента никто не пострадал.
Британский полицейский
Британский полицейский
Reuters (архів)
 
Бирмингемский репертуарный театр в центре британского Бирмингема эвакуировали после взрыва. Пострадавших в результате инцидента нет, сообщает администрация театра.
 
"Мы можем подтвердить, что сегодня вечером произошла техническая неполадка, и театр был эвакуирован в качестве меры предосторожности. Мы рады сообщить, что пострадавших нет", – говорится в Twitter театра.

 
Ранее полиция Уэст-Мидлендс сообщила о взрыве в помещении театра, использующегося персоналом.

 
Напомним, в здание парламента Великобритании доставили конверт, содержащий белый порошок.

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Теги: театр, взрыв, эвакуация, Великобритания
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Источник: korrespondent.net

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