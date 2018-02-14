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Поток беженцев в ЕС через Средиземное море сократился

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В первые недели 2018 года в Европу по Средиземному морю прибыли 8154 мигрантов и беженцев, а в тот же период 2017 года – 12358 человек.
Судно с мигрантами
Судно с мигрантами

Поток мигрантов в Европу через Средиземное море в 2018 году сократился, сообщает пресс-служба Международной организации по миграции.

По данным организации, в первые недели 2018 года в Европу по Средиземному морю прибыли 8154 мигрантов и беженцев. В прошлом году за такой же период до Европы добрались 12358 человек.

Несмотря на то, что поток мигрантов значительно сократился, число смертельных случаев увеличилось. Так, с 1 января по 11 февраля 2018 года в Средиземном море погиб 401 человек, а в тот же период 2017 года – 261 человек.

Всего в мире в этом году погибли 589 мигрантов и беженцев, десятки числятся пропавшими без вести.

Больше всего мигрантов прибывает в Италию: с начала 2018 года там высадились уже 4731 человек. Кроме того, значительное число беженцев добирается до Греции и Испании.

Во Франции подано рекордное число ходатайств об убежище

Ранее сообщалось, что в Средиземном море в результате кораблекрушения погибли около 80 мигрантов из Ливии.

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Теги: Европа, беженцы, мигранты, Средиземное море
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
zveroboy111    14.02.2018, 03:25
Оценка:  0
zveroboy111
Вода холодна.
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