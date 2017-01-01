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Трамп выдвинул кандидатуру на пост главы АНБ

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Генерал-лейтенант Пол Накасоне выдвинут президентом США Дональдом Трампом на пост главы Агентства национальной безопасности (АНБ).
Агентство национальной безопасности США
Агентство национальной безопасности США
АР
 
Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру генерал-лейтенанта Пола Накасоне на пост руководителя Агентства национальной безопасности и киберкомандования ВС США.
 
"Поздравляю генерал-лейтенанта Пола Накасоне, который был выдвинут кандидатом на пост главы АНБ и киберкомандования США, эта позиция добудет для него четвертую звезду!", – написал в твиттере специальный помощник президента и координатор Белого дома по кибербезопасности Роб Джойс.
 
У Накасоне богатый опыт, включая опыт работы с кибертехнологиями.

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Ранее сообщалось, что Трамп собирается назначить Джима Кэрролла на пост директора Управления национальной политики по контролю за наркотиками. 

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Теги: США, Трамп, должность, нацбезопасность
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Источник: korrespondent.net

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