Трамп выдвинул кандидатуру на пост главы АНБ

Генерал-лейтенант Пол Накасоне выдвинут президентом США Дональдом Трампом на пост главы Агентства национальной безопасности (АНБ).

Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру генерал-лейтенанта Пола Накасоне на пост руководителя Агентства национальной безопасности и киберкомандования ВС США.

"Поздравляю генерал-лейтенанта Пола Накасоне, который был выдвинут кандидатом на пост главы АНБ и киберкомандования США, эта позиция добудет для него четвертую звезду!", – написал в твиттере специальный помощник президента и координатор Белого дома по кибербезопасности Роб Джойс.





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