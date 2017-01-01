Трамп выдвинул кандидатуру на пост главы АНБ
Генерал-лейтенант Пол Накасоне выдвинут президентом США Дональдом Трампом на пост главы Агентства национальной безопасности (АНБ).
Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру генерал-лейтенанта Пола Накасоне на пост руководителя Агентства национальной безопасности и киберкомандования ВС США.
"Поздравляю генерал-лейтенанта Пола Накасоне, который был выдвинут кандидатом на пост главы АНБ и киберкомандования США, эта позиция добудет для него четвертую звезду!", – написал в твиттере специальный помощник президента и координатор Белого дома по кибербезопасности Роб Джойс.
У Накасоне богатый опыт, включая опыт работы с кибертехнологиями.
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Ранее сообщалось, что Трамп собирается назначить Джима Кэрролла на пост директора Управления национальной политики по контролю за наркотиками.
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