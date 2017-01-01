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Скончался датский принц Хенрик

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Cупруг королевы Дании Маргрете II принц Хенрик скончался на 84-м году жизни во дворце Фреденсборг. Он умер в окружении супруги и двоих сыновей.
Датский принц Хенрик
Датский принц Хенрик
 
Супруг королевы Дании, принц-консорт Хенрик умер на 84-м году жизни. Об этом сообщается на сайте королевского дворца.
 
"Его Королевское Высочество принц Хенрик мирно скончался во сне во вторник, 13 февраля, в 23.18 во дворце Фреденсборг", – говорится в сообщении.
 
Отмечается, что семья находилась рядом с ним.
 
В начале августа 2017 года принц Хенрик выразил свое недовольство ролью, которую играет в общественной жизни как монарх, и заявил, что после смерти не желает быть похороненным в Роскильдском соборе рядом со своей супругой, королевой Маргрете II.
 
В начале осени 2017 года стало также известно, что принц Хенрик страдает деменцией. С 2016 года он находится на пенсии.

В Саудовской Аравии покушались на наследного принца
 

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Теги: смерть, Дания, принц
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Источник: korrespondent.net

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