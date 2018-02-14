В Боливии произошел второй за неделю взрыв, есть погибшие
В боливийском городе Оруро в ночь на среду, 14 февраля, произошел второй за несколько дней взрыв. Об этом пишет Infobae.
Как сообщает Los Tiempos со ссылкой на МВД страны, в результате происшествия погибли четыре человека, еще около десяти получили ранения и были госпитализированы.
По данным издания, второй взрыв произошел неподалеку от места прошлого происшествия.
#'ULTIMO— Los Tiempos (@LosTiemposBol) 14 февраля 2018 г.
Sube a 4 la cifra de muertos por la segunda explosi'on en #Oruro. Dos mayores y dos menores de edad. Informaci'on confirmada por el Ministerio de Gobierno. pic.twitter.com/hEOBKeteP1
Как отметил министр внутренних дел Боливии Карлос Ромеро, в ближайшее время полиция сообщит, есть ли связь между этими двумя событиями.
Отмечается, что полиция задержала троих подозреваемых.
Президент Боливии Эво Моралес выразил соболезнования пострадавшим и семьям погибших, а также отдал распоряжение провести расследование по факту произошедшего.
Cмотрите фотогалерею: В Боливии произошел второй за неделю взрыв, есть погибшие
Напомним, 12 февраля во время проведение карнавала в Оруро произошел взрыв, в результате погибли восемь человек.
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