В Боливии произошел второй за неделю взрыв, есть погибшие

В боливийском городе Оруро произошел второй за несколько дней взрыв. В результате происшествия погибли четыре человека, еще около десяти получили ранения.

В городе Оруро произошел второй взрыв twitter.com/LosTiemposBol

В боливийском городе Оруро в ночь на среду, 14 февраля, произошел второй за несколько дней взрыв. Об этом пишет Infobae.

Как сообщает Los Tiempos со ссылкой на МВД страны, в результате происшествия погибли четыре человека, еще около десяти получили ранения и были госпитализированы.

По данным издания, второй взрыв произошел неподалеку от места прошлого происшествия.

#'ULTIMO

Sube a 4 la cifra de muertos por la segunda explosi'on en #Oruro. Dos mayores y dos menores de edad. Informaci'on confirmada por el Ministerio de Gobierno. pic.twitter.com/hEOBKeteP1 — Los Tiempos (@LosTiemposBol) 14 февраля 2018 г.

Как отметил министр внутренних дел Боливии Карлос Ромеро, в ближайшее время полиция сообщит, есть ли связь между этими двумя событиями.

Отмечается, что полиция задержала троих подозреваемых.

Президент Боливии Эво Моралес выразил соболезнования пострадавшим и семьям погибших, а также отдал распоряжение провести расследование по факту произошедшего.

Напомним, 12 февраля во время проведение карнавала в Оруро произошел взрыв, в результате погибли восемь человек.

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