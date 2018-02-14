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В Боливии произошел второй за неделю взрыв, есть погибшие

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В боливийском городе Оруро произошел второй за несколько дней взрыв. В результате происшествия погибли четыре человека, еще около десяти получили ранения.
В городе Оруро произошел второй взрыв
В городе Оруро произошел второй взрыв
twitter.com/LosTiemposBol

В боливийском городе Оруро в ночь на среду, 14 февраля, произошел второй за несколько дней взрыв. Об этом пишет Infobae.

Как сообщает Los Tiempos со ссылкой на МВД страны, в результате происшествия погибли четыре человека, еще около десяти получили ранения и были госпитализированы.

По данным издания, второй взрыв произошел неподалеку от места прошлого происшествия.

 

 

Как отметил министр внутренних дел Боливии Карлос Ромеро, в ближайшее время полиция сообщит, есть ли связь между этими двумя событиями.

Отмечается, что полиция задержала троих подозреваемых.

Президент Боливии Эво Моралес выразил соболезнования пострадавшим и семьям погибших, а также отдал распоряжение провести расследование по факту произошедшего.

 

 

Напомним, 12 февраля во время проведение карнавала в Оруро произошел взрыв, в результате погибли восемь человек.

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Теги: фото, Боливия, жертвы, карнавал, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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