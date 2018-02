В Нигерии автобус столкнулся с грузовиком: погибли 22 ребенка

В Нигерии пассажирский автобус со школьниками столкнулся с грузовиком, в результате происшествия погибли 22 ученика и водитель. Об этом в среду, 14 февраля, сообщает AFP.

Отмечается, что в автобусе ехали дети из общественной средней школы на экскурсию в город Кано.

Водитель потерял контроль над управлением, когда пытался объехать выбоину на дороге. В результате произошло лобовое столкновение с грузовиком.

"Двадцать два ребенка погибли во время крушения вместе со своим водителем, в то время как трое других получили серьезные ранения", – сообщила пресс-секретарь федерального корпуса безопасности дорожного движения в Кано Кабиру Даура.

