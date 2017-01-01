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В Нигерии автобус столкнулся с грузовиком: погибли 22 ребенка

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Водитель потерял контроль над управлением, когда пытался объехать выбоину на дороге. В результате произошло лобовое столкновение с грузовиком.
В Нигерии в аварии погибли 22 ребенка
В Нигерии в аварии погибли 22 ребенка
sentinelng.com

В Нигерии пассажирский автобус со школьниками столкнулся с грузовиком, в результате происшествия погибли 22 ученика и водитель. Об этом в среду, 14 февраля, сообщает AFP.

Отмечается, что в автобусе ехали дети из общественной средней школы на экскурсию в город Кано.

Водитель потерял контроль над управлением, когда пытался объехать выбоину на дороге. В результате произошло лобовое столкновение с грузовиком.

"Двадцать два ребенка погибли во время крушения вместе со своим водителем, в то время как трое других получили серьезные ранения", – сообщила пресс-секретарь федерального корпуса безопасности дорожного движения в Кано Кабиру Даура.

 

 

Напомним, ранее сообщалось, что в результате въезда внедорожника Toyota Kluger в здание начальной школы на юго-западе австралийского города Сидней погибли два восьмилетних школьника.

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Теги: ДТП, дети, Нигерия, авария, школьники, жертвы, грузовик, автобус, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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