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Нидерланды выдали Саакашвили удостоверение личности

Спецтема: Приключения Саакашвили
Комментариев: 7
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, которого отослали из Украины в Польшу, отправился в Нидерланды, к семье.
Саакашвили выдали удостоверение
Саакашвили выдали удостоверение
facebook.com/SaakashviliMikheil/

Власти Нидерландов выдали бывшему президенту Грузии удостоверение личности. Об этом он сообщил у себя в Facebook.

“Сегодня в Амстердаме, впервые за последнее время, у меня появился настоящий документ, удостоверяющий мою личность. Сразу по прибытию в Нидерланды мне вручили удостоверение личности, дающее право на проживание и работу в Евросоюзе, вся процедура заняла всего несколько минут“, - написал он.

При этом он отметил, что все же намерен вернуть себе украинское гражданство.

“Но я как никогда решительно настроен вернуть свое украинское гражданство“, – добавил он.

Напомним, Михаила Саакашвили 12 февраля задержали в киевском ресторане и в течение часа депортировали на самолете в Польшу. Оттуда политик обвинил силовиков в грубом обращении и пообещал вернуться в Украину.
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Теги: Саакашвили, паспорт, Нидерланды, удостоверение
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Комментариев (7)
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Коцман_Бобза    14.02.2018, 22:10
Оценка:  0
Коцман_Бобза
На трибунах становится тише,
Тает быстрое время чудес,
До свиданья, наш ласковый Миша,
Возвращайся в свой сказочный лес.
Не грусти, улыбнись на прощание,
Вспоминай эти дни, вспоминай,
Пожелай исполненья желаний,
Новой встречи нам всем пожелай.
zxc123456789    14.02.2018, 22:10
Оценка:  0
zxc123456789
теперь михо может вернуться в Украину и хрен кто его выгонит)) ибо если начнут давить, евросоюз за это по головке петеней не погладит.
weightless    14.02.2018, 22:10
Оценка:  +2
weightless
Да, с этим документом Миша может бесконечно долго находиться
на территории аэропорта "Борисполь")
Фильм "Терминал" смотрели? Это - про Мишу)
Хюндай    14.02.2018, 22:09
Оценка:  +2
Хюндай
Ниугамонный Михо,лучше там где нас нет.
П    14.02.2018, 22:09
Оценка:  +1
П
А вот этот документ уже хрен Петя заберёт.
slocum    14.02.2018, 22:09
Оценка:  +2
slocum
А зачем?
bimba09    14.02.2018, 22:10
Оценка:  +1
bimba09
Все верно, никому он и нах не нужен.
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