Нидерланды выдали Саакашвили удостоверение личности
Спецтема: Приключения Саакашвили
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, которого отослали из Украины в Польшу, отправился в Нидерланды, к семье.
Власти Нидерландов выдали бывшему президенту Грузии удостоверение личности. Об этом он сообщил у себя в Facebook.
“Сегодня в Амстердаме, впервые за последнее время, у меня появился настоящий документ, удостоверяющий мою личность. Сразу по прибытию в Нидерланды мне вручили удостоверение личности, дающее право на проживание и работу в Евросоюзе, вся процедура заняла всего несколько минут“, - написал он.
При этом он отметил, что все же намерен вернуть себе украинское гражданство.
“Но я как никогда решительно настроен вернуть свое украинское гражданство“, – добавил он.
Напомним, Михаила Саакашвили 12 февраля задержали в киевском ресторане и в течение часа депортировали на самолете в Польшу. Оттуда политик обвинил силовиков в грубом обращении и пообещал вернуться в Украину.
Тает быстрое время чудес,
До свиданья, наш ласковый Миша,
Возвращайся в свой сказочный лес.
Не грусти, улыбнись на прощание,
Вспоминай эти дни, вспоминай,
Пожелай исполненья желаний,
Новой встречи нам всем пожелай.
на территории аэропорта "Борисполь")
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