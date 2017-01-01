В Литве за подстрекательство к войне отключили российский телеканал
Литовская комиссия по радио и телевидению в среду, 14 февраля, обязала компании-ретрансляторы на год ограничить показ в Литве программ российского телеканала РТР-Планета, сообщает Delfi.
Отмечается, что за последний год комиссия зафиксировала три случая подстрекательств к войне и ненависти в программах РТР-Планеты.
Комиссия утверждает, что в показанной в марте прошлого года программе канала звучали угрозы в адрес США, призывы восстановить СССР со всеми бывшими территориями.
В другой программе в мае звучали угрозы оккупировать страны Балтии.
Ретрансляция зарегистрированного в Швеции телеканала РТР-Планета в Литве запрещалась уже дважды - в 2015 году и в 2016 году. Оба раза по той же причине - за подстрекательство к войне и разжигание ненависти.
Также сообщается, что оба раза ретрансляция канала запрещалась на три месяца из-за высказываний депутата Госдумы России Владимира Жириновского в программах канала. После этих санкций комиссия продолжала фиксировать нарушения.
Ранее сообщалось, что российские хакеры распространяли фейки о министре обороны Литвы.
Напомним, телемарафон в Литве собрал €83 тыс. для Украины.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet