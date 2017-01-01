В Австралии сотня гусениц выстроилась вереницей

Более сотни гусениц выстроились одна за другой и медленно переползли с одной стороны грунтовой дороги на другую. Ролик случайно снял автомобилист.

В Австралии запечатлели на видео вереницу волосатых гусениц, которая пересекала проселочную дорогу. Ролик снял ехавший по дороге автомобилист.

Мужчина сначала подумал, что перед ним кожа, которую сбросила змея. Но приблизившись, он понял, что это более сотни гусениц, которые выстроились одна за другой и медленно ползут с одной стороны дороги на другую.

Ранее сообщалось, что актриса Николь Кидман ест живых насекомых. На камеру она попробовала гусениц табачного бражника, мучника, сушеных сверчков и жареных кузнечиков.