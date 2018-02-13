Во Франции за фейковые новости СМИ хотят закрывать по ускоренной процедуре

Первоочередным будет быстрое реагирование и противодействие распространению ложной информации, а уже на втором месте - поиск истины.

Французские суды получат возможность закрывать СМИ по ускоренной процедуре за фейковые новости. Об этом говорится в представленном министром культуры Франции Франсуазой Ниссен законопроекте о борьбе с фейковыми новостями, сообщает 13 февраля France24.

Как отмечается, по сути законодательная инициатива направлена против российских фейков и пропаганды.

"Новый закон имеет целью два основных вектора: социальные сети, такие как Facebook, и средства массовой информации, которые находятся под влиянием иностранных государств", по сути это о России", - пояснил суть законопроекта специалист в области цифрового права, адвокат Антуан Шэрон, который принимал участие в работе над документом.

Отмечается также, что в течение пяти недель до выборов Высший совет аудиовизуальных средств Франции может "приостановить деятельность СМИ под влиянием", то есть отозвать лицензию на сайт или телеканал, если будет обнаружено, что подается искаженная информация.

Подразделения, отвечающие за информационную безопасность, также имеют право требовать от платформ (YouTube, Facebook и т.д.) опубликовать имена спонсоров интернет-статей или кампаний, направленных на влияние на голосование по ложным аргументам. Эти сайты также должны будут выяснять объемы финансирования, потраченные на такие дезинформационные кампании.

Целью введения новых правил является возможность оперативно реагировать на появление фейковой информации, противодействовать кампаниям по ее распространению.

В качестве примера необходимости быстрого противодействия распространению фейковой информации названы выборы президента США, референдум в Великобритании по Брексит.

Шэрон пояснил, что первоочередным будет быстрое реагирование и противодействие распространению ложной информации, а уже на втором месте - поиск истины.

Для определения правдивости или ложности содержания информации и быстрого реагирования в случае выявления фейков Высший совет аудиовизуальных средств Франции получит более широкие полномочия, так же как и судьи, которые будут принимать решение в ускоренном порядке.

Сейчас противодействие распространению ложной информации происходит по закону о печати, принятому еще в 1881 году, который не соответствует в полном объеме требованиям современности в сфере распространения информации.

Как известно, ранее звучали обвинения в ограничении новым законом свободы слова. На что министр культуры отвечала, что закон наоборот будет предоставлять больше свободы, поскольку, когда правдивая информация нивелируется фейковой, она не может свободно распространяться.

Ранее Макрон сообщил о начале борьбы против фейковых новостей в сети.

Как сообщалось, в Литве за подстрекательство к войне отключили российский телеканал.

Напомним, сообщения "фабрики троллей" прочитали в Twitter 1,4 млн американцев.

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