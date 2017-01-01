Президент ЮАР объявил об отставке

Джейкоб Зума намерен покинуть пост главы государства. Исполнять его обязанности будет вице-президент Сирил Рамафоса. Он примет присягу в ближайшие дни.

Президент ЮАР Джейкоб Зума, обращаясь к нации заявил, что решать вопрос о его снятии с поста должен парламент страны, но впоследствии заявил о своей "немедленной" отставке, передает РИА Новости.

"Я не боюсь вотума недоверия или импичмента", - сказал он, отметив, что решать вопрос о его снятии с поста должен парламент. Однако ближе к концу своей 30-минутной речи Зума сообщил о решении немедленно прекратить работу.

Отмечается, что е партия Африканский национальный конгресс решила дать Зуме 48 часов на уход в отставку. Не получив ответа от президента, в партии пообещали проголосовать по вотуму недоверия Зуме и попытаться назначить его преемником Рамафосу.

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