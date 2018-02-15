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Посол ЕС: Отношения России и США вызывают опасения

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Нынешний период может стать более опасным, чем холодная война, так как крупные державы ставят под удар существующие международные соглашения.
Флаги России и США
Флаги России и США

Посол Евросоюза в России Маркус Эдерер считает, что если РФ и США не будут стараться минимизировать нынешние риски в двусторонних отношениях, то ситуация может стать более опасной, чем в период холодной войны. Об этом представитель ЕС рассказал в интервью газете Коммерсант.

"В период холодной войны было заключено несколько важных соглашений в области контроля над вооружениями: Договор по открытому небу, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. А сегодня стороны не только не могут заключить новые договоренности, но и ставят под удар существующие соглашения", - указал Эдерер.

Он отметил, что сейчас человечество живет "в мире без полюсов", при этом "ситуация не статична, а весьма подвижна".

"По мнению ряда экспертов, все это может негативно сказаться на возможном продлении истекающего в 2021 году Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений", - добавил дипломат.

"У меня все это вызывает тревогу. Если мы не будем стараться минимизировать проистекающие из сложившейся ситуации угрозы, то нынешний период может стать более опасным, чем холодная война", - подчеркнул посол ЕС.
 
 
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что отношения России и США находятся на низшей точке со времен холодной войны.
 
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Теги: Россия, Россия-США, США, ЕС, холодная война, международные отношения, посол
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Peyot    15.02.2018, 08:00
Оценка:  -2
Peyot
опасения как раз вызывают отнощения ЕС с росисией а США делать все правильно хоть и не достаточно!!! А ес сейчас жует сопли потом когда рашисты их окупируют будут кричать спосите помогите как в прошлый раз с немцами один в один же все повторяется!!!
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