Посол ЕС: Отношения России и США вызывают опасения

Нынешний период может стать более опасным, чем холодная война, так как крупные державы ставят под удар существующие международные соглашения.

Посол Евросоюза в России Маркус Эдерер считает, что если РФ и США не будут стараться минимизировать нынешние риски в двусторонних отношениях, то ситуация может стать более опасной, чем в период холодной войны. Об этом представитель ЕС рассказал в интервью газете Коммерсант.

"В период холодной войны было заключено несколько важных соглашений в области контроля над вооружениями: Договор по открытому небу, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. А сегодня стороны не только не могут заключить новые договоренности, но и ставят под удар существующие соглашения", - указал Эдерер.

Он отметил, что сейчас человечество живет "в мире без полюсов", при этом "ситуация не статична, а весьма подвижна".

"По мнению ряда экспертов, все это может негативно сказаться на возможном продлении истекающего в 2021 году Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений", - добавил дипломат.