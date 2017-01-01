В ЕС не видят причин для отмены безвиза с Украиной
Посол Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли заявил в интервью интернет-изданию Realist, что ЕС не видит оснований для отмены безвизового режима с Украиной.
Он напомнил, что требования Евросоюза для получения Украиной безвизового режима касались множества сфер, в частности, охраны границ, верховенства права, управления миграцией, а также реформирования других секторов.
"На регулярной основе мы должны проверять ситуацию относительно этих обязательств. Но на сегодняшний день у нас нет причин предполагать, что у Украины будут проблемы с этим", - отметил Мингарелли.
Ранее в МИД Украины заявили, что Киев пока не дает Брюсселю оснований для приостановки действия безвизового режима.
Напомним, с 11 июня 2017 года украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта. Поездки в туристических, предпринимательских и семейных целях разрешены на 90 дней в течение полугода.
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