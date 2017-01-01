Стрельба в школе во Флориде: 17 погибших

Трое пострадавших в результате инцидента находятся в критическом состоянии. Стрелял бывший ученик школы.

В результате стрельбы в школе города Паркленд, штат Флорида, погибли 17 человек. Об этом 15 февраля сообщил шериф округа Бровард Скотт Израэл, передает Интерфакс

По его словам, 12 человек были убиты в школе, двое погибли рядом со школой, один человек погиб на дороге возле школы, еще двое скончались в больнице.

Читай также: В Лос-Анджелесе семиклассница ранила пять человек в школе Шериф также подтвердил, что подозреваемый задержан - это 19-летний Николас Круз, . Шериф также подтвердил, что подозреваемый задержан - это 19-летний Николас Круз, .

At least 17 people were killed in a shooting at Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland, Florida, authorities say. These photos help to tell the story https://t.co/C8VtJf4WS4 pic.twitter.com/EbrypTPpnr — CNN (@CNN) 15 февраля 2018 г.

Он указал, что ранее Круз был учеником школы, однако его исключили по дисциплинарным причинам.

Напомним, днем 14 февраля в школе Паркленда в 60 километрах к северу от Майами произошла стрельба