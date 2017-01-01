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Стрельба в школе во Флориде: 17 погибших

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Трое пострадавших в результате инцидента находятся в критическом состоянии. Стрелял бывший ученик школы.
Полиция на месте стрельбы в Паркленде
Полиция на месте стрельбы в Паркленде
В результате стрельбы в школе города Паркленд, штат Флорида, погибли 17 человек. Об этом 15 февраля сообщил шериф округа Бровард Скотт Израэл, передает Интерфакс.
 
По его словам, 12 человек были убиты в школе, двое погибли рядом со школой, один человек погиб на дороге возле школы, еще двое скончались в больнице.
 

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Шериф также подтвердил, что подозреваемый задержан - это 19-летний Николас Круз, .
Он указал, что ранее Круз был учеником школы, однако его исключили по дисциплинарным причинам.
 
Напомним, днем 14 февраля в школе Паркленда в 60 километрах к северу от Майами произошла стрельба.
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Теги: США, Флорида, школа, стрельба, жертвы, погибли
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