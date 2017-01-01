В США осудили двух россиян за крупные кибератаки
Федеральный суд в Нью-Джерси вынес приговор двум гражданам РФ за киберпреступления, ущерб от которых оценили в более чем в 300 миллионов долларов, сообщает РИА Новости.
Второй фигурант дела Дмитрий Смилянец осужден на четыре года и четыре месяца. Он біл освобожден в зале суда, так как уже отсидел этот срок, пока велось следствие.
Защита Дринкмана пока не определилась, подавать ли апелляцию на вердикт. Смилянец и его адвокат заявили, что удовлетворены приговором и обжаловать его не будут.
Слушания по приговору состоялись в закрытом режиме. Судья оценил ущерб от деятельности Дринкмана почти в 312 миллионов долларов, окончательная сумма к возмещению будет определена на слушаниях 13 апреля.
Напомним, Дринкман и Смилянец были экстрадированы в США из Нидерландов после ареста в 2013 году. Позже оба признали себя виновными в причастности к компьютерной мошеннической схеме, по которой были украдены 160 миллионов номеров кредитных и дебетовых карт.
По данным следствия, россияне Владимир Дринкман, Александр Калинин, Роман Котов, Дмитрий Смилянец, а также украинец Михаил Рытиков в течение семи лет проникали в компьютерные сети крупных американских и международных компаний.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet