В США осудили двух россиян за крупные кибератаки

Граждане РФ Владимир Дринкман и Дмитрий Смилянец на протяжении семи лет взламывали компьютеры крупных американских и международных компаний.

Федеральный суд в Нью-Джерси вынес приговор двум гражданам РФ за киберпреступления, ущерб от которых оценили в более чем в 300 миллионов долларов, сообщает РИА Новости.

Владимира Дринкмана приговорили к 12 годам лишения свободы. Кроме того, после освобождения, если он не будет депортирован, мужчина должен три года соблюдать условия досрочного освобождения.

Второй фигурант дела Дмитрий Смилянец осужден на четыре года и четыре месяца. Он біл освобожден в зале суда, так как уже отсидел этот срок, пока велось следствие.

Защита Дринкмана пока не определилась, подавать ли апелляцию на вердикт. Смилянец и его адвокат заявили, что удовлетворены приговором и обжаловать его не будут.

Слушания по приговору состоялись в закрытом режиме. Судья оценил ущерб от деятельности Дринкмана почти в 312 миллионов долларов, окончательная сумма к возмещению будет определена на слушаниях 13 апреля.

Напомним, Дринкман и Смилянец были экстрадированы в США из Нидерландов после ареста в 2013 году. Позже оба признали себя виновными в причастности к компьютерной мошеннической схеме, по которой были украдены 160 миллионов номеров кредитных и дебетовых карт.

По данным следствия, россияне Владимир Дринкман, Александр Калинин, Роман Котов, Дмитрий Смилянец, а также украинец Михаил Рытиков в течение семи лет проникали в компьютерные сети крупных американских и международных компаний.

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