В Эстонии прошли учения с истребителями США

Последние два дня на полигоне корректировали бомбометание. Американские самолеты продолжат тренировочные полеты с авиабазы Эмари до второй половины марта.

Истребители ВВС США F-16 в среду, 14 февраля, отработали бомбометание по наземным целям на центральном полигоне Аэгвийду в Эстонии с участием авианаводчиков местных Сил обороны, сообщил портал ERR.

Отмечается, что 12 истребителей F-16 112-й эскадрильи Национальной гвардии американского штата Огайо 14 января прибыли на авиабазу Эмари под Таллином, чтобы принять участие в международных учениях.

Американские летчики уже приняли участие в ряде тренировочных вылетов, а последние два дня отрабатывалось взаимодействие эстонских и американских военных по сбросу авиационных бомб.

В целом было сброшено 24 бомбы BDU-33 под корректировку эстонских наводчиков.

На учениях применялись специальные учебные бомбы без боезаряда, которые дымом обозначают зону поражения. К учениям привлекались также ВВС Швеции, Великобритании и авианаводчики из Бельгии.

ВМС Украины и США провели учения в Черном море

Напомним, 19 января, два стратегических бомбардировщика ВВС США B-52H осуществили тренировочные полеты в воздушном пространстве Эстонии.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet