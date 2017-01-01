В Эстонии прошли учения с истребителями США
Истребители ВВС США F-16 в среду, 14 февраля, отработали бомбометание по наземным целям на центральном полигоне Аэгвийду в Эстонии с участием авианаводчиков местных Сил обороны, сообщил портал ERR.
Отмечается, что 12 истребителей F-16 112-й эскадрильи Национальной гвардии американского штата Огайо 14 января прибыли на авиабазу Эмари под Таллином, чтобы принять участие в международных учениях.
Американские летчики уже приняли участие в ряде тренировочных вылетов, а последние два дня отрабатывалось взаимодействие эстонских и американских военных по сбросу авиационных бомб.
В целом было сброшено 24 бомбы BDU-33 под корректировку эстонских наводчиков.
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Напомним, 19 января, два стратегических бомбардировщика ВВС США B-52H осуществили тренировочные полеты в воздушном пространстве Эстонии.
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