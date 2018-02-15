Британия обвинила РФ в кибератаке вирусом Petya

Британское правительство считает, что власти России совершили атаку с помощью вируса NotPetya в июне 2017 года. Ее главной целью была Украина.

Лондон обвинил власти России в причастности к кибератаке с использованием вируса NotPetya, сообщает РИА Новости.

Напомним, в июне 2017 года глобальная атака вируса-вымогателя поразила IT-системы компаний в нескольких странах, в большей степени затронув Украину.

"Британское правительство считает, что власти России, в частности, российские военные, были ответственны за деструктивную атаку с помощью вируса NotPetya в июне 2017 года. Атака продемонстрировала повторяющееся неуважение к украинскому суверенитету. Безрассудное применение вируса нарушило работу организаций по всей Европе и стоило сотни миллионов фунтов… Мы призываем Россию стать ответственным членом международного сообщества", - говорится в заявлении замглавы МИД Великобритании Тарика Ахмада.

По его словам, атака была замаскирована под попытку вмешаться в бизнес-процессы, однако ее главной целью были финансовый, энергетический и правительственный секторы Украины.

Порошенко обвинил Россию в кибератаке

Ранее эксперты Group-IB выяснили, что кибератаки вирусов-шифровальщиков NotPetya и BadRabbit (атаковавшего в октябре 2017 года) были организованы одной хакерской группировкой.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet