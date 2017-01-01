В Мексике на берег выбросились полсотни дельфинов

Во время спасательной операции удалось уберечь от смерти более 30 животных. Причиной инцидента называют атаку со стороны другого вида дельфинов.

На берег мексиканского штата Южная Нижняя Калифорния выбросились сразу 54 дельфина, сообщила в среду, 14 февраля прокуратура по защите окружающей среды страны.

По данным ведомства, в результате предпринятой спасательной операции спасти удалось 33 морских млекопитающих, однако 21 дельфин погиб.

Осмотрев туши животных специалисты пришли к выводу, что выброситься на берег их заставила атака со стороны другого вида дельфинов.

На погибших млекопитающих остались следы от ран, нанесенных враждебно настроенными сородичами.

В Одесской области на берегу нашли десятки мертвых дельфинов

Ранее сообщалось, что на берег Южного острова Новой Зеландии выбросились около 200 дельфинов.

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