В Мексике на берег выбросились полсотни дельфинов
На берег мексиканского штата Южная Нижняя Калифорния выбросились сразу 54 дельфина, сообщила в среду, 14 февраля прокуратура по защите окружающей среды страны.
По данным ведомства, в результате предпринятой спасательной операции спасти удалось 33 морских млекопитающих, однако 21 дельфин погиб.
Осмотрев туши животных специалисты пришли к выводу, что выброситься на берег их заставила атака со стороны другого вида дельфинов.
На погибших млекопитающих остались следы от ран, нанесенных враждебно настроенными сородичами.
В Одесской области на берегу нашли десятки мертвых дельфинов
Ранее сообщалось, что на берег Южного острова Новой Зеландии выбросились около 200 дельфинов.
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