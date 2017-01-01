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В Перу горел исправительный центр для подростков

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Заключенные подожгли матрасы, после чего огонь распространился по центру. В результате происшествия погибли по меньшей мере пять человек, еще 29 получили ожоги и ранения.

В перуанском городе Трухильо в Центре диагностики и реабилитации несовершеннолетних в среду, 14 февраля, произошел пожар. Об этом пишет Trome.

В результате происшествия погибли по меньшей мере пять заключенных, еще 29 получили ожоги и ранения.

Директор исправительного центра Хулио Маган рассказал, что возгорание в здании возникло во время беспорядков, устроенных заключенными. Они подожгли матрасы, после чего огонь распространился по центру.

Сотрудникам экстренных служб пришлось ломать стены центра, чтобы вызволить подростков. 

Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее в центре Берлина произошел пожар в пятизвездочном отеле.

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Теги: видео, подростки, Перу, пожар, жертвы, пожарные, заключенные
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Источник: korrespondent.net

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