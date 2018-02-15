В Сирии при взрыве склада боеприпасов погибли 15 наемников РФ - The Guardian
Всего в результате взрыва погибли 23 человека.
В Сирии 15 российских наемников частной военной компании погибли в результате взрыва на складе боеприпасов.
Об этом пишет The Guardian со ссылкой на сирийскую обсерваторию по правам человека, передает Громадське.
Происшествие произошло на складе оружия в Табе Джазира в северо-восточной провинции Дейр-Еззор. По информации наблюдателей, компания отвечала за защиту нефтяных и газовых месторождений, контролируемых сирийским режимом.
Читай также: По российским наемникам работали стратегические бомбардировщики“Русские наемники сопровождали силы режима, когда они продвигались к нефтяным и газовым месторождениям на восточных берегах реки Евфрат, которые под контролем сирийских демократических сил (СДС), поддерживаемых США“, - пишет издание.
Наблюдатели предполагают, что боевики режима предприняли попытку попасть в склад оружия, вероятно они запустили ловушку (растяжку или другое устройство). Сообщается о 23 погибших, среди которых 15 граждан России.
Ранее в Минобороны РФ заявляли, что причиной инцидента стали “не согласованные с командованием российской оперативной группы разведывательно-поисковые действия сирийских ополченцев“.
Напомним, 14 февраля в Россию доставили десятки раненых в Сирии россиян. Они лечатся в военных госпиталях, при этом Минобороны РФ вообще отрицает какие-либо потери.