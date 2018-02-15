В Сирии при взрыве склада боеприпасов погибли 15 наемников РФ - The Guardian

Всего в результате взрыва погибли 23 человека.

Россияне предприняли попытку проникнуть в склад и нарвались на растяжку EPA/UPG

В Сирии 15 российских наемников частной военной компании погибли в результате взрыва на складе боеприпасов.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на сирийскую обсерваторию по правам человека, передает Громадське

Происшествие произошло на складе оружия в Табе Джазира в северо-восточной провинции Дейр-Еззор. По информации наблюдателей, компания отвечала за защиту нефтяных и газовых месторождений, контролируемых сирийским режимом.

Читай также: По российским наемникам работали стратегические бомбардировщики “Русские наемники сопровождали силы режима, когда они продвигались к нефтяным и газовым месторождениям на восточных берегах реки Евфрат, которые под контролем сирийских демократических сил (СДС), поддерживаемых США“, - пишет издание. “Русские наемники сопровождали силы режима, когда они продвигались к нефтяным и газовым месторождениям на восточных берегах реки Евфрат, которые под контролем сирийских демократических сил (СДС), поддерживаемых США“, - пишет издание.

Наблюдатели предполагают, что боевики режима предприняли попытку попасть в склад оружия, вероятно они запустили ловушку (растяжку или другое устройство). Сообщается о 23 погибших, среди которых 15 граждан России.

Ранее в Минобороны РФ заявляли, что причиной инцидента стали “не согласованные с командованием российской оперативной группы разведывательно-поисковые действия сирийских ополченцев“.