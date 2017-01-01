"Почти идеальный план" для Донбасса - обзор СМИ

Каким решение конфликта на Донбассе видят вашингтонские аналитики, вся правда о том, как зайцы стали кроликами, и новые опции в Tinder в обзоре СМИ от Би-би-си.

План для Украины

Вашингтонский аналитический центр Институт Хадсона разработал “почти идеальный план“ решения конфликта на востоке Украины, пишет Леонид Бершидский в статье для Bloomberg.

Согласно плану, разработанному бывшим сотрудником политического департамента ООН Ричардом Гованом, необходимо создать международный военный контингент из порядка 20 тысяч военных, которые будут размещены по всей территории самопровозглашенных республик, а также на границе с Россией. Они будут подкреплены полицейским контингентом.

По плану Гована, военный контингент должен состоять преимущественно из выходцев из Латинской Америки, а также представителей постсоветских стран, “которые не настроены враждебно ни к России, ни к Украине“, а именно Казахстана и Беларуси, а также представителей таких нейтральных европейских стран, как Швеция, Финляндия и Австрия.

Также этот план, построенный на модели эпохи войны в Югославии, предполагает наличие внешней гражданской администрации во главе со спецпредставителем генерального секретаря ООН.

“Выборы (предусмотренные минскими соглашениями. - Ред.) не состоятся без внешнего катализатора. Таким образом, был бы желателен вариант полного перехода Восточной Украины под международный контроль“, - пишет Бершидский.

Впрочем, добавляет он, “самой большой проблемой является вопрос искренности“ как Москвы, так и Киева в своем стремлении решить военный конфликт.

“Кольт“ для украинского солдата

Канадский производитель оружия Colt Canada надеется вооружить украинскую армию новыми автоматами, пока “эта страна пытается выполнить соответствующие условия для вступления в НАТО и одновременно борется против поддерживаемых Россией боевиков“, пишет канадское издание National Post.

В частности, речь может идти о поставках Украине автоматов в количестве до 100 тысяч штук.

Менеджер компании Алекс Пейн уже провел в январе “ознакомительную встречу“ с представителями украинского правительства.

“Но такая встреча является лишь началом процесса, который может растянуться чуть ли не на два года, пока Украина решает, какое именно оружие ей необходимо“, - отмечает издание.

Как напоминает National Post, канадское правительство, возглавляемое либералами, внесло изменения в правила экспорта оружия, предусмотрев возможность поставок пулеметов и другого стрелкового оружия Украине.

Тернистый путь “пушистых“

Теория о том, как зайцы постепенно превратились в кроликов благодаря папе Григорию I еще донедавна не вызывала сомнений даже среди ученых.

Как пишет Washington Post, начало процессу одомашнивания кроликов положили французские монахи после того, как высшее руководство католической церкви приравняло мясо крольчат к рыбе и разрешило употреблять его в пищу во время великого поста.

Папский эдикт постановил - поскольку вокруг утробного плода кролика размещены заполненные жидкостью амниотические мешочки, сам плод не следует считать мясом.

Пытаясь подтвердить эту теорию, современные ученые ее опровергли. Как оказалось, подобного эдикта просто не существовало, а домашними зайцы становились постепенно, с развитием охотничьего хозяйства.

“Одомашнивание - это очень длительный и сложный процесс, поэтому одно можно утверждать точно - голодные монахи здесь ни при чём“, - пишет издание.

Право вступить в контакт

Свежее обновление одного из самых популярных приложений для знакомств Tinder предоставит женщинам возможность первыми начинать разговор с потенциальным кандидатом, пишет TechCrunch.

Установка приложения не будет производится в автоматическом режиме, то есть решение, кто начнет разговор в случае совпадения симпатий, останется за пользователями.

По мнению Мэнди Гинсберг, исполнительного директора компании Match Group, которой принадлежит Tinder, “существует большая разница между тем, чтобы предоставить людям выбор, и говорить им, как завязать общение“.

Издание отмечает, что не все женщины разделяют мнение о том, что возможность первой начать общение каким-то образом защищает их от оскорбительных комментариев.

Также, продолжает TechCrunch, “есть ощущение, что [эта опция] разрабатывалась с учетом традиционных (гетеронормативных) гендерных ролей“.

Обзор подготовила Мария Кондрачук, Служба мониторинга ВВС