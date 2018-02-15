Посольства в Москве получили конверты с инсектицидами – СМИ

Подозрительные письма были доставлены в более чем 10 дипломатических представительств, в том числе, посольства Франции, Чехии, Нидерландов, Польши.

В Москве иностранные посольства получили по почте конверты с порошком, й оказался средством для травли насекомых. Об этом в четверг, 15 февраля, сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник.

Экспертизой установлено, что в состав обнаруженного в конвертах порошка входит пестицид фипронил, используемый в сельском хозяйстве и ветеринарии.

Источник отметил, что все разосланные в посольства конверты подписаны одним отправителем.

"Письма были разосланы в посольства Венгрии, Франции, Румынии, Чехии, Болгарии, Нидерландов, Польши и несколько других – всего получено более десятка писем", – сказал собеседник.

К диппредставительствам выезжали мобильные лаборатории МЧС, которые проводили экспресс-анализ порошка для замеров радиации и химических веществ. Затем конверты передавали полиции для более предметного изучения.

Ранее на этой неделе невестку Дональда Трампа госпитализировали после того, как она вскрыла письмо с белым порошком внутри.

Также накануне письмо с белым порошком получил экс-президент США Барак Обама.

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