Что заставило 19-летнего американца убить 17 школьников

Николас Круз был круглым сиротой с раннего детства, при этом его отчим умер 10 лет назад, а приемная мать - в ноябре прошлого года.

19-летний американец в богатом пригороде Форт-Лодердейла, штат Флорида, открыл стрельбу в средней школе по своим бывшим соученикам, убив 17 человек. Одноклассники говорят, что всегда считали его потенциальным убийцей. Что не так с Николасом Крузом - в материале LIGA.net.

С ЧЕГО НАЧАЛОСЬ. Началось все с сообщения о стрельбе в Stoneman Douglas High School в Паркленде. Как рассказали в полиции, Круз начал стрелять из своей полуавтоматической AR-15, приобретенной вполне легально, еще на подходе к зданию школы, затем он вошел внутрь, привел в действие пожарную сигнализацию и стал ходить по классам, расстреливая учеников. После этого убийца покинул школу, смешавшись с толпой, и был арестован в соседнем квартале примерно через час. Сопротивления при задержании не оказывал. Однако, по сообщениям полиции, стал задыхаться, поэтому был отправлен в местную больницу для осмотра.

Школа, в которой произошла стрельба nytimes.com

Схема, как действовал стрелок nytimes.com

JUST IN (warning, disturbing video): Cell phone video inside the school as shots were going off at Marjory Stoneman Douglas High https://t.co/wHWo6XjccX pic.twitter.com/3ovf5LhzBs - CBS Evening News (@CBSEveningNews) 14 лютого 2018 р.

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Тогда же стали появляться первые сведения о личности преступника. Круз был исключен из школы, в которой произошла трагедия, по “дисциплинарным причинам“. Однако администрация заведения не уточнила, о чем именно идет речь. Позже выяснилось, что это была уже вторая школа, из которой он был исключен. Бывшие одноклассники называют его “странным“ и говорят, что если бы кто-нибудь спросил, кто из учеников мог бы устроить стрельбу, они назвали бы именно Круза.

Круз был исключен из школы Broward County Sheriff's Office

КАК РАЗВИВАЛОСЬ. Президент США Дональд Трамп заявил, что у убийцы было “психическое расстройство“, сообщает ABC News. “Соседи и одноклассники знали, что он - большая проблема“, - сказал президент. Американские СМИ отмечают, что Трамп все подобные случаи объясняет частными психическими проблемами и никогда в этом контексте не поднимает вопрос владения оружием.

Постепенно стали выясняться подробности о личности преступника. Как оказалось, Круз и его младший брат, сироты с раннего детства, были усыновлены супружеской парой более 10 лет назад. Почти сразу после этого умер отчим детей, а в ноябре прошлого года - и приемная мать. Детей оставили на попечение друг друга. Что это значит, до конца непонятно. Некоторые свидетели говорят, что они остались практически на улице.

Николас попросился пожить с семьей его друга. Семья согласилась, и Круз переехал к ним. По словам адвоката семьи, взрослые ее члены знали, что у его есть винтовка, сообщает New-York Times. Однако, по предварительным данным, Круз был участником “федеральной программы подготовки молодых резервистов“, к тому же на оружие были документы, поэтому этот факт никого не беспокоил.

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Вместе с тем ученики описывают его как нестабильного, беспокойного, жестокого подростка. Один из них сказал, что Круз угрожал другим детям. Он якобы был замкнутым и не имел друзей. По информации CNN, ранее стрелок проходил лечение в психбольнице, но он не возвращался туда уже более года.

Instagram убийцы

Одноклассники говорят, что Круз был исключен из школы за драку с новым парнем своей бывшей подруги. “Мне кажется, все думали, если кто-то собирается это сделать, это будет он“, - сказала одна из учениц. Джим Гард, учитель математики в школе сказал, что Круз был одержим своей девушкой до такой степени, что преследовал свою “избранницу“.

Шериф округа Скотт Израэл сказал, что аккаунты Круза в соцсетях содержат то, что он назвал “очень, очень тревожным“, пишет CNN. У него было множество публикаций об оружии и насилии с агрессивными комментариями: “Я хочу убивать людей из моего AR-15“, “Я хочу умереть“, “Я убью полицейских, если они придут за хорошими людьми“. В Instagram Круз публиковал свои фото с разными видами оружия.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. Трагедия во Флориде - второй по числу жертв случай стрельбы в американской школе. Николас Круз превзошел в этом плане двоих подростков из штата Колорадо, которые убили 12 человек в школе Колумбина в 1999 году. Самым массовым убийством на этот момент является инцидент в начальной школе города Ньютаун, штат Коннектикут, который случился в декабре 2012 года. Тогда от рук 20-летнего Адама Ленза погибли 20 человек.

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Очевидно, что психологические и социальные причины подобных действий, по крайней мере, такие, как в случае Николаса Круза, в ближайшее время будут оставаться актуальными в американском обществе. Также, как известно, правящая Республиканская партия не настроена ограничивать право американцев на владение огнестрельным оружием, чего требуют от них демократы. Поэтому количество подобных случаев, скорее всего, будет только расти. По данным ФБР, с 2000 года в США зарегистрировано более 40 эпизодов стрельбы в школах.