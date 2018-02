Что заставило 19-летнего американца убить 17 школьников

19-летний американец в богатом пригороде Форт-Лодердейла, штат Флорида, открыл стрельбу в средней школе по своим бывшим соученикам, убив 17 человек. Одноклассники говорят, что всегда считали его потенциальным убийцей. Что не так с Николасом Крузом - в материале LIGA.net.

С ЧЕГО НАЧАЛОСЬ. Началось все с сообщения о стрельбе в Stoneman Douglas High School в Паркленде. Как рассказали в полиции, Круз начал стрелять из своей полуавтоматической AR-15, приобретенной вполне легально, еще на подходе к зданию школы, затем он вошел внутрь, привел в действие пожарную сигнализацию и стал ходить по классам, расстреливая учеников. После этого убийца покинул школу, смешавшись с толпой, и был арестован в соседнем квартале примерно через час. Сопротивления при задержании не оказывал. Однако, по сообщениям полиции, стал задыхаться, поэтому был отправлен в местную больницу для осмотра.

JUST IN (warning, disturbing video): Cell phone video inside the school as shots were going off at Marjory Stoneman Douglas High https://t.co/wHWo6XjccX pic.twitter.com/3ovf5LhzBs