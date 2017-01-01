В Литве готовят импичмент депутату, у которого обнаружили сверхприбыли

Депутата подозревают в том, что он в течение восьми лет принимал решения в интересах связанной с ним компании. Кроме того, он действовал в постоянном конфликте интересов.

Депутата из Социал-демократической трудовой фракции литовского Сейма Артураса Скарджюса подозревают в том, что он нарушил присягу, принимая решения благоприятные для своей семьи и определенных компаний. Об этом в среду, 15 февраля, сообщает Delfi.

Отмечается, что парламентская оппозиция уже собрала необходимые подписи для начала его импичмента. Под этой инициативой подписались уже 37 депутатов.

Согласно уставу Сейма, импичмент могут инициировать минимум 36 членов Сейма.

Импичмент инициировали после того, как оппозицию не удовлетворили выводы парламентской Антикоррупционной комиссии по расследованию интересов Скарджюса в сфере энергетики.

Инициаторы импичмента в подготовленном документе отмечают, что член Сейма Скарджюс грубо нарушил Конституцию и присягу, "когда, выполняя свои обязанности в 2009 – 2017 годах действовал в пользу связанной с ним компании Baltic energy group, и одобрил фальшивое соглашение с компанией Naujoji energija, с возможной целью сокрытия источника его личных (семейных доходов) и связей с ветряной энергетикой, выдвинул свою кандидату и действовал в постоянном конфликте интересов в парламентской Комиссии по энергетики и в Комитете по экономическим вопросам (включая и срок полномочий в сейме в 2016–2020 годах), грубо дискредитировав и скомпрометировав таким образом репутацию и авторитет, не только собственный как члена Сейма, но и всего Сейма".

После сбора подписей Сейм должен сформировать специальную следственную комиссию, которая рассмотрит обоснованность процесса импичмента.

Ранее сообщалось, что Конгресс США может объявить импичмент Трампу.

А в Перу парламент выступил за запуск процесса импичмента президента.

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