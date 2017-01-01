Стало известно, что Дуда опротестовал в "антибандеровском законе"

Президент Польши Анджей Дуда опротестовал положения скандального закона, в которых применяются обороты "украинские националисты" и "Восточная Малопольша".

В резонансном законе об Институте национальной памяти президент Польши Анджей Дуда опротестовал положения с оборотами “украинские националисты“ и “Восточная Малопольша“. Об этом сообщает Польское Радио.

Отмечается, что свои выводы Дуда приложил к тексту закона, отправляя его в Конституционный суд.

В частности, Дуда опротестовал положения обновленного закона о ИНП, в которых использованы обороты “украинские националисты“ и “Восточная Малопольша“.

Отмечается, что в обновленном законе говорится о “действиях, совершенных украинскими националистами в 1925-1950 годах, состоящие в использовании насилия, террора и других форм нарушения прав человека в отношении отдельных лиц и групп людей“. В законе также указано, что такими преступлениями были “участие украинских националистов в уничтожении евреев и совершенные ими убийства граждан ІІ РП на Волыни и в Восточной Малопольше“.

Ранее сообщалось, что Дуда передал “антибандеровский закон“ в Конституционный суд.

Как сообщалось, вице-премьер Павел Розенко 16 февраля посетит Польшу и проведет переговоры относительно скандального закона об Институте национальной памяти. Украина ожидает, что Польша отменит закон.

Позже министр иностранных дел Яцек Чапутович считает, что Конституционный суд Польши может учесть опасения украинцев и внести изменения в закон об Институте национальной памяти.