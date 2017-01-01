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Суд в США признал неконституционным указ Трампа о мигрантах

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Большинство судей пришли к выводу, что иммиграционный указ Трампа является неконституционным и незаконно дискриминирует мусульман.
В США суд признал иммиграционный указ Трампа неконституционным
В США суд признал иммиграционный указ Трампа неконституционным
Getty Images
 
Апелляционный суд штата Вирджиния признал неконституционным последнюю версию иммиграционного указа президента США Дональда Трампа, сообщает The Hill.
 
В суде объяснили решение тем, что этот указ незаконно дискриминирует мусульман.
 
Это уже второй случай, когда апелляционный суд США принимает решение против иммиграционного указа Трампа. В октябре 2017 года федеральные судьи ряда американских штатов ввели запреты на последнюю версию этого указа, тем самым не дав ему вступить в силу.
 
Если бы указ вступил в действие, въезд в США был бы закрыт для большинства граждан Судана, Сирии, Ирана, Ливии, Сомали и Йемена, а также для некоторых граждан Венесуэлы и КНДР.
 
 
Напомним, первая версия указа была опубликована в январе 2017 года, однако властям США пришлось отказаться от нее в связи с блокировкой со стороны судей ряда штатов.

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Теги: США, суд, мигранты, миграционная политика, указы Трампа
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Источник: korrespondent.net

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