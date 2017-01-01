США обвинили РФ в кибератаках с помощью NotPetya

Американские власти обвинили Россию в создании вируса NotPetya, который атаковал компьютеры в Украине и ряде других стран в июне 2017 года.

Власти США обвинили Россию в кибератаках в июне 2017 года, совершенных с помощью вируса NotPetya, сообщает пресс-служба Белого дома.

"В июне 2017 года российские вооруженные силы начали самую разрушительную и дорогостоящую кибератаку в истории", – говорится в сообщении.

Отмечается, что атака нанесла ущерб в миллиарды долларов в Европе, Азии и Америке.

В Белом доме утверждают, что "вирус якобы стал частью продолжающихся усилий Кремля по дестабилизации Украины и подтверждает еще более ясно участие России в продолжающемся конфликте".





США: Волна кибератак из РФ может затронуть Украину В Вашингтоне подчеркнули, что на атаку последует международный ответ.

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