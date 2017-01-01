Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

США обвинили РФ в кибератаках с помощью NotPetya

Комментариев: 0
Американские власти обвинили Россию в создании вируса NotPetya, который атаковал компьютеры в Украине и ряде других стран в июне 2017 года.
Хакерская атаки вируса-вымогателя Petya
Хакерская атаки вируса-вымогателя Petya
 
Власти США обвинили Россию в кибератаках в июне 2017 года, совершенных с помощью вируса NotPetya, сообщает пресс-служба Белого дома.
 
"В июне 2017 года российские вооруженные силы начали самую разрушительную и дорогостоящую кибератаку в истории", – говорится в сообщении.
 
Отмечается, что атака нанесла ущерб в миллиарды долларов в Европе, Азии и Америке. 
 
В Белом доме утверждают, что "вирус якобы стал частью продолжающихся усилий Кремля по дестабилизации Украины и подтверждает еще более ясно участие России в продолжающемся конфликте".
 
В Вашингтоне подчеркнули, что на атаку последует международный ответ.

США: Волна кибератак из РФ может затронуть Украину
 
Напомним, ранее Великобритания и Дания официально обвинили Россию в кибератаке вирусом-вымогателем NotPetya, поразившем 64 государства, среди которых больше всего пострадала Украина.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, США, кибератака, хакерская атака, вирус Petya A
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь