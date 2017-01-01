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Во Франции трое лыжников погибли при сходе лавины

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Лавина сошла во французских Пиренеях 14 февраля. Жертвами инцидента стали граждане Франции. Двум из них было 38 лет, одному – 29.
Лыжник
Лыжник
Getty Images
 
Трое лыжников погибли в результате схождения снежной лавины во французских Пиренеях, сообщает Le Figaro.
 
Тела трех лыжников, которые исчезли 14 февраля, были найдены утром 15 февраля. Жертвами оказались граждане Франции. Двум из них было 38 лет, одному – 29. 
 
Причиной инцидента стала снежная лавина, сошедшая 14 февраля за участком оборудованных лыжных спусков.
 
 
Напомним, ранее на горнолыжном курорте Campo Felice в Италии из-за схода лавины погибли двое туристов.

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Теги: Франция, лавина, горы, жертвы
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Источник: korrespondent.net

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