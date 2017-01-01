Во Франции трое лыжников погибли при сходе лавины
Лавина сошла во французских Пиренеях 14 февраля. Жертвами инцидента стали граждане Франции. Двум из них было 38 лет, одному – 29.
Тела трех лыжников, которые исчезли 14 февраля, были найдены утром 15 февраля. Жертвами оказались граждане Франции. Двум из них было 38 лет, одному – 29.
Причиной инцидента стала снежная лавина, сошедшая 14 февраля за участком оборудованных лыжных спусков.
Напомним, ранее на горнолыжном курорте Campo Felice в Италии из-за схода лавины погибли двое туристов.
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