Брейвик заявил о раскаянии в теракте в Норвегии

Андерс Брейвик, от рук которого в июле 2011 года погибли 77 человек, впервые заявил, что раскаивается в содеянном.

Норвежский террорист Андерс Брейвик впервые заявил о раскаянии за совершенные им убийства, сообщает Verdens Gang.

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По информации издания, Брейвик направил администрации тюрьмы, где он содержится, письмо, в котором заявил о раскаянии за свои действия и об отказе от фашистской идеологии.

Напомним, ранее Верховный суд Норвегии отказался рассматривать апелляцию Брейвика о признании факта нарушения его прав в тюрьме.

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Брейвик является организатором и исполнителем теракта в Осло в 2011 года, в результате которого погибли 77 человек, а 151 получили ранения.

В 2012 году Брейвика приговорили к 21 годам лишения свободы с правом продления тюремного срока неограниченное количество раз.