В США сошел с рельсов и загорелся поезд
В американском штате Вайоминг товарный поезд загорелся после схода с рельсов. В результате аварии пострадал сопровождавший состав инженер.
Грузовой поезд сошел с рельсов в штате Вайоминг на западе США. После крушения состав загорелся, сообщает телеканал WIVB4.
При крушении поезда несколько цистерн опрокинулись и упали с железнодорожной насыпи. Одна из них загорелась.
В результате аварии пострадал сопровождавший состав инженер. Он получил перелом ноги и черепно-мозговую травму и был госпитализирован.
В США столкнулись поезда, два человека погибли
Напомним, ранее на юге Италии столкнулись два пассажирских поезда, в результате чего погибли 12 человек, десятки получили ранения.
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