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В США сошел с рельсов и загорелся поезд

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В американском штате Вайоминг товарный поезд загорелся после схода с рельсов. В результате аварии пострадал сопровождавший состав инженер.
Грузовой поезд сошел с рельсов в США
Грузовой поезд сошел с рельсов в США
twitter.com/news4buffalo

Грузовой поезд сошел с рельсов в штате Вайоминг на западе США. После крушения состав загорелся, сообщает телеканал WIVB4.

При крушении поезда несколько цистерн опрокинулись и упали с железнодорожной насыпи. Одна из них загорелась.

В результате аварии пострадал сопровождавший состав инженер. Он получил перелом ноги и черепно-мозговую травму и был госпитализирован.

В США столкнулись поезда, два человека погибли

Напомним, ранее на юге Италии столкнулись два пассажирских поезда, в результате чего погибли 12 человек, десятки получили ранения.

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Теги: США, Поезд, авария, железная дорога
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Источник: korrespondent.net

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