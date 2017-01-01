Бойня в школе во Флориде: стрелок признал вину

Подозреваемый в стрельбе во флоридской школе Николас Круз признал свою вину. Молодой человек заранее привез в школу и спрятал полные магазины для винтовки.

Флоридский стрелок Николас Круз в суде Reuters

Корреспондент