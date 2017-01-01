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Бойня в школе во Флориде: стрелок признал вину

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Подозреваемый в стрельбе во флоридской школе Николас Круз признал свою вину. Молодой человек заранее привез в школу и спрятал полные магазины для винтовки.
Флоридский стрелок Николас Круз в суде
Флоридский стрелок Николас Круз в суде
Reuters
 
Подозреваемый в стрельбе в школе во Флориде признал вину, сообщает телеканал CNN со ссылкой на материалы суда.
 
Адвокат назвал 19-летнего Николаса Круза "глубоко расстроенным, эмоционально сломленным молодым человеком", который всю свою жизнь боролся с психическими заболеваниями.
 
Согласно материалам следствия, Круз заранее привез в школу и спрятал полные магазины для автоматической винтовки.
 
Напомним, 14 февраля в американском штате Флорида бывший ученик открыл в школе стрельбу, в ходе которой погибли 17 человек.
 
Стрелком оказался 19-летний Николас Круз, исключенный из-за дисциплинарных нарушений. Его задержали.

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Теги: США, Флорида, школа, стрельба
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Источник: korrespondent.net

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