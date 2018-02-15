В Нью-Йорке арестовали двух человек за подготовку теракта

Задержанные имели материалы для создания взрывного устройства, включая дымный черный порох. Какова была их предполагаемая цель, не сообщается.

Правоохранители арестовали двух человек в Бронксе (город Нью-Йорк) в ходе федерального расследования по делу о терроризме, сообщает New York Times

Им были предъявлены обвинения в создании взрывного устройства. Задержанные имели материалы для создания взрывного устройства, включая дымный черный порох.

В полиции не сообщили, какова была их предполагаемая цель и были ли они как-то связаны с террористической организацией.

Стрелком оказался 19-летний Николас Круз, исключенный из-за дисциплинарных нарушений. Его задержали.

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