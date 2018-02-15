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В Нью-Йорке арестовали двух человек за подготовку теракта

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Задержанные имели материалы для создания взрывного устройства, включая дымный черный порох. Какова была их предполагаемая цель, не сообщается.
Американские полицейские
Американские полицейские
 
Правоохранители арестовали двух человек в Бронксе (город Нью-Йорк) в ходе федерального расследования по делу о терроризме, сообщает New York Times.
 
Им были предъявлены обвинения в создании взрывного устройства. Задержанные имели материалы для создания взрывного устройства, включая дымный черный порох.
 
В полиции не сообщили, какова была их предполагаемая цель и были ли они как-то связаны с террористической организацией.
 
Напомним, 14 февраля в американском штате Флорида бывший ученик открыл в школе стрельбу, в ходе которой погибли 17 человек.

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Стрелком оказался 19-летний Николас Круз, исключенный из-за дисциплинарных нарушений. Его задержали.

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Теги: США, Терроризм, Нью-Йорк, задержание
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Источник: korrespondent.net

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