Американский сенат отклонил четыре законопроекта по иммиграции
После провала четырех проектов Белый дом предложил перенести обсуждение иммиграционной реформы в палату представителей конгресса США.
Сенат США отклонил четыре проекта закона по иммиграции, передает Reuters.
Ни один из проектов не набрал достаточных 60 голосов. Среди рассматриваемых вариантов были законопроект, предложенный президентом США Дональдом Трампом, а также проект, подготовленный совместно Республиканской и Демократической партиями.
После провала четырех проектов Белый дом предложил перенести обсуждение иммиграционной реформы в палату представителей конгресса США.
Белый дом разработал новые предложения по ограничению миграции
Белый дом разработал новые предложения по ограничению миграции
Ранее сообщалось, что апелляционный суд штата Вирджиния признал неконституционным последнюю версию иммиграционного указа Трампа.
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