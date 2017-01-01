Американский сенат отклонил четыре законопроекта по иммиграции

После провала четырех проектов Белый дом предложил перенести обсуждение иммиграционной реформы в палату представителей конгресса США.

Сенат США отклонил четыре проекта закона по иммиграции, передает Reuters

Ни один из проектов не набрал достаточных 60 голосов. Среди рассматриваемых вариантов были законопроект, предложенный президентом США Дональдом Трампом, а также проект, подготовленный совместно Республиканской и Демократической партиями.





Белый дом разработал новые предложения по ограничению миграции После провала четырех проектов Белый дом предложил перенести обсуждение иммиграционной реформы в палату представителей конгресса США.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet