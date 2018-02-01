Изменения климата приведут к возрастанию конфликтов - ООН

В огромном количестве современных конфликтов так или иначе прослеживается экологическая составляющая, сообщил координатор программы ООН по окружающей среде.

В ООН увидели связь между конфликтами и изменениями климата

Последствия глобальных изменений климата на земном шаре, а также другие экологические проблемы все чаще становятся катализатором конфликтных ситуаций. Такое убеждение высказал координатор программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) Махир Алиев, сообщает Центр новостей ООН в четверг, 15 февраля.

По словам эксперта, в огромном количестве современных конфликтов так или иначе прослеживается экологическая составляющая.

Алиев отметил, что с изменением климата население на определенных территориях земного шара не сможет проживать на этих землях и вынуждено будет искать более приемлемые для себя условия.

"При этом неизбежно возникают такие вопросы, как "климатическая миграция", столкновение пришлого населения с местным и так далее. Отсюда вытекает целый ряд последствий, которые напрямую воздействуют на вопросы безопасности: вопрос водных ресурсов, вопрос истощения и разнообразия сельскохозяйственных возможностей", - сказал эксперт.

Для того, чтобы противостоять этой тенденции, ЮНЕП подписала соглашение о сотрудничестве с Мюнхенской конференцией. Как отметили в ООН, это, по крайней мере, позволит взглянуть на вопросы обеспечения безопасности с учетом экологической составляющей.

Напомним, ранее сообщалось, что более 15 тысяч ученых из 184 стран подписали документ Предупреждение человечеству, описывающий главные угрозы существованию всего живого на планете.

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