Пилоты Ан-148 перед катастрофой ругались - СМИ

Расшифровка записей речевого самописца свидетельствует о том, что, столкнувшись с разными показателями скорости на своих дисплеях, пилоты ругались, пока лайнер не врезался в землю.

Перед катастрофой Ан-148 в Подмосковье в кабине пилотов произошел словесный конфликт. Об этом в четверг, 15 февраля, пишет Коммерсантъ со ссылкой на данные речевого самописца.

По данным СМИ, восстановленная запись оказалась короткой. После взлета пилоты выполняли положенные по инструкции действия. Однако по неизвестной причине они не включают обогрев приемников полного давления, с которых считывают информацию датчики скорости.

Расшифровка записей свидетельствует о том, что, столкнувшись с разными показателями скорости на своих дисплеях, пилоты ругались, пока лайнер не врезался в землю.

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“Ругаясь, они пытаются решить эту проблему, увеличивая скорость и наклоняя самолет к земле. Столкновение с поверхностью происходит уже под нечленораздельные крики пилотов“, - цитирует издание своего собеседника.

Данные расшифровки свидетельствуют о том, что пилоты так и не поняли, из-за чего возникли искаженные показания скорости на дисплеях и, соответственно, в принципе не могли справиться с этой критической ситуацией.

Напомним, ранее комиссия Межгосударственного авиационного комитета по расследованию катастрофы самолета Ан-148 назвала предварительную причину крушения после расшифровки данных бортового параметрического самописца.

Напомним, пассажирский самолет Ан-148 Саратовских авиалиний потерпел крушение 11 февраля после вылета из Домодедово в Орск. Все находившиеся на борту 65 пассажиров и шесть членов экипажа погибли.