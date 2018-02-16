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В порту Владивостока горел противолодочный корабль

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Пожар на Маршале Шапошникове возник во время сварочных работ.
Очаг возгорания находится в машинном отделении корабля
Очаг возгорания находится в машинном отделении корабля
primamedia.ru

В России в порту Владивостока на корабле российского Тихоокеанского флота Маршал Шапошников произошел пожар.

Об этом сообщили в пресс-службе в краевом управлении МЧС РФ, передает РИА Новости.

“Мы помогаем тушить в рамках взаимодействия“, — сообщили экстренных службах региона.

Пользователи социальных сетей проживающиев во Владивостоке уже выложили в Сети видео. На кадрах с места происшествия видно: на причале собрались военные, с корабля идет густой дым.

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По имеющимся данным, очаг возгорания находился в машинном отделении корабля, который стоит на ремонте у причальной стенки Дальзавода. Пострадавших в результате пожара нет, экипаж корабля эвакуирован, уточнили в Морском спасательно-координационном центре Владивосток.

Позднее представитель Дальневосточного центра судостроения и судоремонта (ДЦСС) сообщил, что огонь на Маршале Шапошникове локализован.

“Площадь пожара незначительная — возгорание произошло в нескольких помещениях в надстройке. Но важных узлов и технических приборов сейчас на корабле нет, поэтому серьезного ущерба нет“, — отметил он, уточнив, что корабль стоит на заводе на модернизации, с него снято все оборудование.

“Предварительно, загорелась изоляция или обшивка. Виновника установит проверка“, — добавил представитель ДЦСС. 

Пожар на корабле во Владивостоке
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Пожар на Маршале Шапошникове
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Напомним, 15 февраля во Львове сильный пожар произошел в офисном центре.

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Теги: пожар, корабль, флот, Владивосток, порт, Россия
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Комментариев (2)
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БРОКЕР666    16.02.2018, 09:46
Оценка:  0
БРОКЕР666
он не горел - его просто непросушенными дровами раскочегарили, как кузю
Хитрый-Лис    16.02.2018, 09:23
Оценка:  +3
Хитрый-Лис
а они еще с америкосами собрались воевать.
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