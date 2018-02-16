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Российские болельщики на Олимпиаде вывесили флаг со Сталиным

Комментариев: 5
Красный советский флаг с большим портретом Иосифа Сталина появился на олимпийской трибуне рядом с российским флагом.
Россияне на Олимпиаде вывесили флаг со Сталиным
Россияне на Олимпиаде вывесили флаг со Сталиным
twitter.com/dmitriy_f1re

Во время хоккейного матча, на котором Россия играла со Словенией, российские болельщики вывесили на трибуне советский флаг с портретом Иосифа Сталина.

Соответствующее фото выложил в Twitter заместитель главного редактора Спорт-Экспресс Дмитрий Симонов.

“Почему сборная России побеждает Словению в хоккей? Потому что с нами - Сталин“, - написал Симонов.

В матче российские хоккеисты победили словенцев.

 
 

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Ранее у российских болельщиков на Олимпиаде забрали флаг с Лениным.

Напомним, спортсмены РФ отозвали свои апелляции, поданные в Федеральный суд Швейцарии на отказ допустить их на Олимпиаду в Пхенчхане.

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Теги: Россия, Олимпиада, флаг, Сталин, россияне
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Комментариев (5)
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Ser7    16.02.2018, 22:08
Оценка:  +1
Ser7
Любят Сталина.
Какие проблемы - после Олимпиады в Гулаг.
weightless    16.02.2018, 20:01
Оценка:  +2
weightless
"Бесславные ублюдки"
ШКИПЕР*    16.02.2018, 19:06
Оценка:  +5
ШКИПЕР*
синяки убогие...
krolikoff_net    16.02.2018, 18:07
Оценка:  +11
krolikoff_net
Нельзя этих зверьков выпускать в цивилизованный мир .
tupotigrius    16.02.2018, 18:28
Оценка:  +4
tupotigrius
Згоден не половину. Друга половина: якщо світ цивілізованих, він не зверне уваги, але чітко буде уявляти, з ким має справу.
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