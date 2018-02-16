Российские болельщики на Олимпиаде вывесили флаг со Сталиным
Красный советский флаг с большим портретом Иосифа Сталина появился на олимпийской трибуне рядом с российским флагом.
Во время хоккейного матча, на котором Россия играла со Словенией, российские болельщики вывесили на трибуне советский флаг с портретом Иосифа Сталина.
Соответствующее фото выложил в Twitter заместитель главного редактора Спорт-Экспресс Дмитрий Симонов.
“Почему сборная России побеждает Словению в хоккей? Потому что с нами - Сталин“, - написал Симонов.
В матче российские хоккеисты победили словенцев.
Смотри также: Маразм крепчал: на 14 февраля в Луганске дарили "сталинтинки"
Ранее у российских болельщиков на Олимпиаде забрали флаг с Лениным.
Напомним, спортсмены РФ отозвали свои апелляции, поданные в Федеральный суд Швейцарии на отказ допустить их на Олимпиаду в Пхенчхане.
Какие проблемы - после Олимпиады в Гулаг.