Российские болельщики на Олимпиаде вывесили флаг со Сталиным

Красный советский флаг с большим портретом Иосифа Сталина появился на олимпийской трибуне рядом с российским флагом.

Россияне на Олимпиаде вывесили флаг со Сталиным twitter.com/dmitriy_f1re

Во время хоккейного матча, на котором Россия играла со Словенией, российские болельщики вывесили на трибуне советский флаг с портретом Иосифа Сталина.

Соответствующее фото выложил в Twitter заместитель главного редактора Спорт-Экспресс Дмитрий Симонов.

“Почему сборная России побеждает Словению в хоккей? Потому что с нами - Сталин“, - написал Симонов.

В матче российские хоккеисты победили словенцев.

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Ранее у российских болельщиков на Олимпиаде забрали флаг с Лениным.

Напомним, спортсмены РФ отозвали свои апелляции, поданные в Федеральный суд Швейцарии на отказ допустить их на Олимпиаду в Пхенчхане.