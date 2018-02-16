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Российский наемник в Сирии дал интервью: Нас сдали. С 14 года таких потерь не было

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Наемник подтвердил, что россияне хотели взять нефтезавод. Он рассказал подробности боя. Количество погибших оценил в 200-250.
Наемник: Никто не приехал, когда нас с вертушки ……. (обстреливали)
Наемник: Никто не приехал, когда нас с вертушки ……. (обстреливали)
e-news.su

Российский наемник, который выжил в результате контратаки США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор 7 февраля, рассказал о разгроме своего подразделения.

Запись разговора опубликовало и расшифровало Радио Свобода. Отметим: невозможно доказать, что это человек действительно тот, кем себя называет.

Как сообщалось ранее, в результате неудачной попытки взять контроль над нефтеперерабатывающим заводом, который контролируют курдские отряды Сирийских демократических сил (SDF) при поддержке США, погибли от десятка до 600 наемников-россиян из так называемой ЧВК Вагнера (оценки сильно разнятся; Россия не признает своих наемников, МИД РФ насчитал только 5 погибших граждан РФ).

По словам представителя Пентагона, генерал-лейтенанта Джеффри Харригиана, американская сторона связывалась с Минобороны РФ, но получив ответ о том, что российских военных в этом районе нет, они дали “добро“ на авиаудар.

Вот что рассказал выживший (вместо ругательств точки):

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“По нам отработали из всего, что было. Мы, короче, ехали в три роты завод захватывать. В первой 200 потерь, двухсотых, я там с Митяем разговаривал. Во второй около 20, я ..… (не знаю), там наших нет. В нашей – 75. Это …… (ужас), c 14 года таких потерь не было. Я говорю, нас сдали. Если не пацаны с арбатского военного (Арбатским военным округом военные называют Минобороны и Генштаб РФ в центре Москвы. – ред.), то местные, 100%. У них было все. Были ПЗРК. Поставили им просто в ……….. (огромных) масштабах. Никто не приехал, когда нас с вертушки ……. (обстреливали). Ночь, темно, у нас два сраных ДШК. Что мы сделаем? …… (полный кошмар), короче!“

Собеседник Радио Свобода рассказал о себе: 30 лет, из Москвы (что удивительно, обычно едут из бедных регионов). Уехал, потому что “скучно на гражданке“. До Сирии, как многие другие наемники, был на Донбассе - в 2014 и 2015 годах.

В Сирии он командует отделением. Сколько человек участвовали в операции - не знает, но “русские почти все“. Прикрытие ПВО, говорит он, никто не обещал, но ранее видел, как местные сирийцы фотографировались с ПЗРК Игла.

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На вопрос, как готовилось наступление на нефтезавод, наемник ответил так:

“Дословно: “Видишь воооон там …… (объект)? Едешь туда, валишь 100–200 чуркобесов, докладываешь в штаб“. Наступление началось с того, что основная группа сняла пару “секретов“ (передовые наблюдательные посты - ред.), из стрелкового оружия и минометов.

“Моя группа обходила завод с фланга. …… (кошмар) начался, когда основняк подошел к заводу примерно на 400–500 метров – по ним ……. (ударили) ствольной артиллерией. После обстрела начало темнеть. Так как с ночниками (приборы ночного видения. – Прим. РС) полный …… (кошмар), а штурмовать вслепую желающих не было, приняли решение продолжить штурм. Причем около половины группы “ленточки“ (на военном жаргоне – колонны. – Прим. РС) еще только подъезжало к месту боя, они должны были сменить нас, когда мы захватим завод. И тут внезапно ….., прилетели вертушки. Пара ……. (обстреливала) ближайших к заводу, пара отработала ленточку. По итогу машин нет, ……… (стремительно покидать место боя) не на чем, а эти …… в тир с тепловизором играют. Причем подолгу зависали на одном месте: натурально знали, что у нас из ПВО – голый …, и то один на троих“, - рассказал он.

– Вы знали, что с той стороны есть американские военные?

– Нет. Считали, что поедем очередных ……. (отождествление человека с животным) гандошить. Думаю, командование было того же мнения.

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Количество погибших россиян собеседник издания оценивает в 200-250, раненых столько же. Он предполагает, что россиян могли сдать местные, которые знали, что те идут без ПВО. Отсутствие массовых сообщений о потерях в Сирии он объясняет тем, что кому-то заплатили, а кого-то запугали.

Интересно, что наемник уверен, что даже после такого разгрома желающих воевать ЧВК Вагнер меньше не будет. “Поток желающих ослабеет? Спасибо, поржал. За такие бабки у нас три желающих на место и поток не думает слабеть“, - сказал он. Сам он домой возвращаться тоже не собирается.

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Теги: Сирия, наемники, Россия, российские военные, потери, погибшие
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Комментариев (10)
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h_a_a_r_p    16.02.2018, 21:33
Оценка:  -1
h_a_a_r_p
Шняга полная для самоудовлетворения, , я так иже могу сказать что у меня был знакомый эксперт и лично видел как Поросенко в 12 часов на Венском балу превратился в свинью.
СекретныйУчоный    16.02.2018, 21:08
Оценка:  +2
СекретныйУчоный
Ихтамнет! Поэтому никакого траура на просторах РФ! Делаем счастливые лица: блины на лопатах не отменяются!
weightless    16.02.2018, 19:57
Оценка:  +8
weightless
"И молодая не узнает,
какой у парня был конец"
(Чиж)
bugrov3    16.02.2018, 19:51
Оценка:  +7
bugrov3
ну чё тварины: поехали гандошить чурбесикав, а пенсосики разгандошили мордвамангола чурок. во поймали нежданчика, сучье племя тупарылых макак. НЕНАВИЖУ ИСТОТ - УРОДАКРЕТИНАИДИЁТАВ.
lebedin2    16.02.2018, 22:21
Оценка:  0
lebedin2
Любить их не за что. А вот ненавидеть желательно с автоматом в АТО, иначе они не поймут.
tnnt    16.02.2018, 19:27
Оценка:  +18
tnnt
он сказал своей невесте, что вернется грузом 200
Клинклином    16.02.2018, 19:11
Оценка:  +13
Клинклином
Поскольку ихтамнет, то и страховки убитым и раненным никто платить не будет, на новых набрать несложно.
Хорошо будет когда такое будет в лднр, и убито будет за раз больше тысячи.
krolikoff_net    16.02.2018, 18:46
Оценка:  +15
krolikoff_net
Это толко начало. Дальше процес утилизации ихтамнетов пойдет более глобальными темпами .
Sektorr    16.02.2018, 19:20
Оценка:  +12
Sektorr
С таким стартом утилизации, амеры наверняка в азарт вошли...ждём-с многоходовочку путЕна...
Sektorr    16.02.2018, 20:36
Оценка:  +2
Sektorr
Могу подсказать Тин Пу ,пару вариантов....например Хмеймимский котёл, где утешительным призом туркам, достанется С-400 "Триумф"....
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