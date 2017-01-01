Столтенберг: ЕС не может защитить Европу самостоятельно

После выхода Великобритании из состава Евросоюза 80% расходов НАТО на оборону будет поступать от членов Альянса, не входящих в ЕС.

Евросоюз не может защитить всю Европу самостоятельно. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе Мюнхенской конференции по вопросам безопасности в пятниц, 16 февраля.

"Я приветствую усилия ЕС в сфере обороны. Они дают возможность для дальнейшего укрепления европейской опоры внутри НАТО и внесения вклада в распределение бремени (по обеспечению безопасности). Но с возможностью приходит риск: риск ослабления трансатлантических связей, риск дублирования того, что делает НАТО, и риск дискриминации в отношении членов Альянса, не входящих в ЕС. Этих рисков следует избежать. Реальность такова: Европейский союз не может защитить Европу самостоятельно. Европейские лидеры уже неоднократно подчеркивали это. Страны НАТО, которые не входят в ЕС, играют фундаментальную роль в защите Европы", - отметил он.

По словам Столтенберга, после выхода Великобритании из состава Евросоюза 80% расходов НАТО на оборону будет поступать от членов Альянса, не входящих в ЕС.

"Однако это касается не только денег. Это также касается географии. Трудно представить себе европейскую безопасность без тесного участия Норвегии на севере, Турции - на юге и Соединенных Штатов, Канады и Великобритании - на западе. Но если мы устраним риски и максимально используем возможности, если действия ЕС будут дополнять действия НАТО, а не рассматриваться в качестве альтернативы, то я вижу большой потенциал для улучшения европейской безопасности", - сказал генсек Альянса.

Напомним, недавно министры обороны стран-членов НАТО утвердили решение о создании двух новых командных структур.

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