Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Петербурге украли более двух тысяч буханок хлеба

Комментариев: 2
В полицию обратился водитель логистической компании с заявлением о том, что у него угнали грузовой автомобиль Вольво с прицепом. Правоохранители возбудили уголовное дело.
Кража хлебобулочных изделий произошла в среду
Кража хлебобулочных изделий произошла в среду
zn.ua

В Санкт-Петербурге неизвестные угнали грузовик с 2,5 тысячами батонов и буханок хлеба. Инцидент произошел в Красносельском районе города, сообщает региональное ГУ МВД РФ в пятницу, 16 февраля.

"В полицию обратился 43-летний водитель логистической компании с заявлением о том, что вечером в среду неизвестный тайно похитил грузовой автомобиль Вольво с прицепом, который был припаркован у дома 32 по проспекту Кузнецова. В автомобиле находилась хлебобулочная продукция в количестве 2500 штук", – говорится в сообщении.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего и уже завели уголовное дело по статье о краже (ч.2 ст.158 УК РФ).

Ранее в немецком Фрайбурге грабители угнали две фуры с 44 тоннами шоколада, стоимостью 400 тысяч евро. Позже полиции удалось найти грузовики, однако преступники одну фуру успели разгрузить.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: кража, полиция, хлеб, Санкт-Петербург, грузовик
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
tupotigrius    16.02.2018, 20:49
Оценка:  -2
tupotigrius
На Сірію пораненим іхтамнєтам погнали. Або на Донбас.
weightless    16.02.2018, 20:00
Оценка:  0
weightless
Наконец-то несколько скрепных
покушают вдоволь
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь