Украина в Мюнхене. Чего ждать от конференции

В Мюнхене стартовала международная конференция по безопасности, на которой будут обсуждаться ключевые угрозы мировому порядку. Украина - в центре внимания.

54-я международная конференция по вопросам безопасности проходит в Мюнхене с 16 по 18 февраля. На ней присутствуют около 600 политиков и экспертов со всего мира.

Ежегодная Мюнхенская конференция - крупнейшая в мире неформальная площадка, на которой обсуждаются вопросы безопасности: по количеству высокопоставленных участников с ней не может сравниться ни один другой подобный форум. При этом ключевое значение здесь имеет не официальная программа, а общение политиков и экспертов в неформальной обстановке.

В рамках конференции состоятся около 2000 закулисных встреч: поэтому официальную часть мероприятия, включающую около 30 дискуссионных панелей и выступления более 120 спикеров, можно считать лишь верхушкой айсберга.

Корреспондент.net узнал, что Украине стоит ждать от Мюнхена.

В центре внимания

Председатель Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер назвал конфликт на Востоке Украины одной из самых больших угроз для международной безопасности.

Ишингер отметил, что опасность заключается именно в неопределенной модели поведения Запада в отношении России.

"Одна из самых больших угроз - это неопределенность в отношении России. Вспомните Донбасс, Крым, Украину. Люди продолжают гибнуть ежедневно в этом конфликте", - пояснил он.

Среди прочего Ишингер отметил также и угрозу для стран НАТО, которую несет конфликт на Ближнем Востоке. Он отметил, что чрезвычайно рискованной является ситуация, когда одна страна Альянса может противостоять другой.

"Трудно сказать, каким уровнем кризиса для НАТО это может закончиться, если произойдет реальное военное противостояние между силами Турции и США на Ближнем Востоке", - сказал Ишингер. Как известно, такие расхождения между этими странами вызвано военной операцией Турции против сирийских курдов.

Вопрос Донбасса

Экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен выступит с докладом о необходимости размещении на Донбассе 24 тысяч миротворцев ООН.

"На его основе можно начинать серьезные разговоры, а не заниматься такими трюками, как Россия занимается, говоря, что давайте сначала разместим миротворцев вдоль линии соприкосновения, а затем мы это все провокациями заблокируем", - заявил Павел Климкин в Мюнхене.

Предполагается, что контингент будет состоять из миротворцев не стран НАТО, а тех стран, которые вызывают доверие у Украины и России. Например, Беларуси. Хотя в последнее время в Украине начали звучать призывы против введения белорусских миротворцев, под прикрытием которых в состав миссии могут войти и россияне.

В докладе Расмуссена говорится, что присутствие миротворцев даст возможность провести местные выборы на Донбассе уже через год после их введения. А после выборов "голубые каски" ООН пробудут на территории Украины до полного остывания конфликта – примерно два года.

“Доклад Расмусена может ускорить процесс принятия решения по введению миротворцев. Уже тот факт, что в нем содержатся основные параметры миссии свидетельствует, что этот вопрос согласован с Украиной и западными союзниками. Теперь нужно убеждать Россию”, - считает политолог Вадим Карасев.

Кроме этого, во время Мюнхенской конференции ожидается встреча министров иностранных дел "нормандской четверки". Последняя прошла год назад, но ощутимых результатов не принесла. "Хорошо, что возможности Мюнхена используются для еще одной попытки оживить в некоторой степени замершие минские переговоры. Надеюсь, это удастся. Мы приветствуем, лично я приветствую, что каждый год удается использовать платформу Мюнхена для придания движения в решении каких-либо кризисов", - заявил председатель Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер.

Кто приедет?

Кроме президента Украины Петра Порошенко, который посетит конференцию, в ней примут участие еще более 20 глав государств и правительств, около 40 министров обороны и столько же глав МИД. От Украины будут в Мюнхене и глава МИД Павел Климкин, и мэр Киева Виталий Кличко.

США в этом году представляют министр обороны Джеймс Мэттис, министр внутренней безопасности Кирстен Нильсен и советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности генерал Герберт Макмастер. Кроме того, согласие участвовать в конференции дали 12 сенаторов, бывший вице-президент Джо Байден и экс-госсекретарь Джон Керри.

Из России в столицу Баварии снова прибыл глава российского МИДа Сергей Лавров, из Турции - премьер-министр Бинали Йылдырым. Евросоюз представляют глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и несколько еврокомиссаров, Великобританию - премьер-министр Тереза Мэй, а Германию - министр обороны страны Урсула фон дер Ляйен.

По традиции, конференция проходит в здании пятизвездочного отеля "Баварский двор, расположенного в самом сердце Мюнхена. Безопасность в городе обеспечивают более 4000 сотрудников полиции

Как и в предыдущие годы, в этот раз во время проведения конференции снова ожидаются акции протеста. Ожидается, что в демонстрации под девизом "Мир вместо вооружений, нет войне!" примут участие до 4000 человек.