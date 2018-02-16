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Во Франции похитили виолончель стоимостью 1,3 млн евро

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Виолончель была создана в XVIII веке итальянским мастером Франческо Гоффриллером. На приобретение инструмента Офелия Гайяр взяла кредит в CIC bank.
Украденная виолончель
Украденная виолончель
Офелия Гайяр / Facebook

Французская виолончелистка Офелия Гайяр обратилась в полицию после того, как в четверг вечером в пригороде Парижа грабитель отнял у нее виолончель XVIII века. Об этом сообщает Le Point в пятницу, 16 февраля.

"Сегодня вечером у меня украли виолончель в темно-красном кофре", – пожаловалсь  музыкант на своей странице в Facebook.

Гайяр рассказала полиции, что грабитель угрожал ей ножом. Также он забрал смычок 1825 года и ее мобильный телефон.

Отмечается, что виолончель была создана в XVIII веке итальянским мастером Франческо Гоффриллером. Ее стоимость оценивается в 1,3 млн евро. На приобретение инструмента Гайяр взяла кредит в CIC bank.

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Теги: ограбление, Франция, Париж, музыкант, полиция, инструмент, музыкальные инструменты, кредит, грабители
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Источник: korrespondent.net

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