Россиянам на Олимпиаде запретили надевать медали в Доме спорта

Россиянам категорически запретили устраивать альтернативные церемония награждения призеров. Поэтому им нельзя даже появляться при болельщиках в медалях.

МОК запретил российским призерам носить в Доме спорта, который построили вместо традиционного Руского дома, завоеванные медали и устраивать публичное чествование спортсменов. Об этом в пятницу, 16 февраля, сообщает Delfi.

Призеры Олимпиады из России не могут ходить с медалями в Доме спорта. Об этом сообщил исполнительный директор Фонда поддержки российских олимпийцев и один из организаторов Дома спорта Александр Катушев.

"Нам говорили, что мы можем приглашать сюда спортсменов, но ни в коем случае почитатели даже шутки ради не должны надевать на них медалей, потому что это будет воспринято как альтернативная церемония награждения. Мы ничего не нарушаем, не вывешиваем символику. У нас нет здесь альтернативных церемоний", - сказал Катушев.

Напомним, из-за допинг-скандала сборную России отстранили от участия в Олимпийских играх-2018 в южнокорейском Пхенчхане.

К участию в Олимпиаде допустили 169 спортсменов из РФ.

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