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Россиянам на Олимпиаде запретили надевать медали в Доме спорта

Комментариев: 1
Россиянам категорически запретили устраивать альтернативные церемония награждения призеров. Поэтому им нельзя даже появляться при болельщиках в медалях.
Олимпийский флаг
Олимпийский флаг
olympic.org

МОК запретил российским призерам носить в Доме спорта, который построили вместо традиционного Руского дома, завоеванные медали и устраивать публичное чествование спортсменов. Об этом в пятницу, 16 февраля, сообщает Delfi.

Призеры Олимпиады из России не могут ходить с медалями в Доме спорта. Об этом сообщил исполнительный директор Фонда поддержки российских олимпийцев и один из организаторов Дома спорта Александр Катушев.

"Нам говорили, что мы можем приглашать сюда спортсменов, но ни в коем случае почитатели даже шутки ради не должны надевать на них медалей, потому что это будет воспринято как альтернативная церемония награждения. Мы ничего не нарушаем, не вывешиваем символику. У нас нет здесь альтернативных церемоний", - сказал Катушев.

Напомним, из-за допинг-скандала сборную России отстранили от участия в Олимпийских играх-2018 в южнокорейском Пхенчхане. 

К участию в Олимпиаде допустили 169 спортсменов из РФ.

 

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Теги: Олимпиада
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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tupotigrius    16.02.2018, 21:11
Оценка:  -1
tupotigrius
Чавити щурів, доки не луснуть від озлобненості!
kotnatan    16.02.2018, 22:18
Оценка:  0
kotnatan
Как эта земля таких уродов как ты носит???
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