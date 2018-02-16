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США обвинили 13 россиян во вмешательстве в выборы

Комментариев: 1
Все обвиняемые являются сотрудниками Агентства интернет-исследований в Санкт-Петербурге. Среди обвиняемых указан и бизнесмен Евгений Пригожин.
Минюст США опубликовал список из 13 россиян
Минюст США опубликовал список из 13 россиян
Getty Images

Министерство юстиции США опубликовало список из 13 граждан России, которые обвиняются во вмешательстве в президентские выборы в 2016 году.

Все обвиняемые являются сотрудниками Агентства интернет-исследований в Санкт-Петербурге. Среди обвиняемых указан и бизнесмен Евгений Пригожин, которого СМИ связывают с этим агентством.

В список обвиняемых россиян также попали Михаил Быстров, Михаил Бурчик (также известный как Михаил Абрамов), Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда (также известная как Мария Беляева), Роберт Бовда, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина, Владимир Венков и Джейхун Асланов.

"Агентство интернет-исследований является российской организацией, целью которой является вмешательство в выборы и политические процессы", – говорится в обвинительном заключении.

Отмечается, что лица, против которых выдвинуты обвинения, являются сотрудниками этой организации.

Спецпрокурор Роберт Мюллер в обвинительном заключении предъявил россиянам и трем компаниям из РФ обвинения по статье "сговор против США" и "мошенничество".

На прошлой неделе в США подтвердили вмешательство хакеров РФ в выборы. Отмечалось, что они пытались атаковать 21 штат. В итоге хакеры получили доступ к спискам избирателей в некоторых штатах.

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Теги: Россия, США, выборы в США, россияне
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Москвошвея    16.02.2018, 22:01
Оценка:  0
Москвошвея
Враг США-это очень серьёзно.Чуваки реально попали и родственички до седьмого колена.
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