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В РФ испытали арктический ракетный комплекс Тор

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Испытания прошли на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Военные оценивали точность наведения ракет по двум целям при стрельбе очередью.

Испытания прошли на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Военные оценивали точность наведения ракет по двум целям при стрельбе очередью

В сети появилось видео испытаний российских арктических зенитных ракетных комплексов Тор-М2ДТ. Кадры опубликованы на YouTube-канале RT.

В Минобороны РФ сообщили, что испытания прошли на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Военные оценивали точность наведения ракет по двум целям при стрельбе очередью.

Тор-М2ДТ – арктический вариант ЗРК с боевой машиной на базе двухзвенного гусеничного транспортера ДТ-30. Впервые был представлен на параде в Москве в 2017 году.

Напомним, 26 декабря 2017 года в России провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Тополь.

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Теги: Россия, армия и вооружение, видео, оружие, полигон, ракетные комплексы, военная техника, российские военные, испытание оружия
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Источник: korrespondent.net

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