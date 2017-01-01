В РФ испытали арктический ракетный комплекс Тор

Испытания прошли на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Военные оценивали точность наведения ракет по двум целям при стрельбе очередью.

Испытания прошли на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Военные оценивали точность наведения ракет по двум целям при стрельбе очередью

В сети появилось видео испытаний российских арктических зенитных ракетных комплексов Тор-М2ДТ. Кадры опубликованы на YouTube-канале RT.

В Минобороны РФ сообщили, что испытания прошли на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Военные оценивали точность наведения ракет по двум целям при стрельбе очередью.

Тор-М2ДТ – арктический вариант ЗРК с боевой машиной на базе двухзвенного гусеничного транспортера ДТ-30. Впервые был представлен на параде в Москве в 2017 году.

Напомним, 26 декабря 2017 года в России провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Тополь.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet