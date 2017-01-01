В результате противостояния охотников и бандитов из-за краденых домашних животных погибли более 30 человек. Полиция проводит расследование.

В Нигерии погибли 36 человек в перестрелке из-за стада овец, пишет News Agency of Nigeria.

Отмечается, что местные охотники 13 февраля обнаружили пастуха со стадом, в котором, как они предполагали, были краденные домашние животные. Мужчина был вынужден бросить отару и бежать.

После этого он обратился за помощью к бандитам из соседнего района и уговорил их устроить засаду на охотников.

Между двумя отрядами завязалась перестрелка, на место прибыла полиция. Всего было обнаружено 18 трупов, однако стражи порядка уверены, что бандиты унесли еще 18 тел убитых с собой. Поиски преступников продолжаются. Cмотрите фотогалерею: В Нигерии из-за стада овец произошла перестрелка Боевики Боко Харам убили более 30 рыбаков в Нигерии

Ранее сообщалось, что более 50 человек погибли при нападении боевиков радикальной группировки Боко Харам на экспедицию нефтеразведчиков на северо-востоке Нигерии.

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