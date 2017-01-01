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В Нигерии из-за стада овец произошла перестрелка

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В результате противостояния охотников и бандитов из-за краденых домашних животных погибли более 30 человек. Полиция проводит расследование.
Погибшие в результате перестрелки
Погибшие в результате перестрелки
twitter.com/amkareto

В Нигерии погибли 36 человек в перестрелке из-за стада овец, пишет News Agency of Nigeria.

Отмечается, что местные охотники 13 февраля обнаружили пастуха со стадом, в котором, как они предполагали, были краденные домашние животные. Мужчина был вынужден бросить отару и бежать.

После этого он обратился за помощью к бандитам из соседнего района и уговорил их устроить засаду на охотников.

Между двумя отрядами завязалась перестрелка, на место прибыла полиция.
 
Всего было обнаружено 18 трупов, однако стражи порядка уверены, что бандиты унесли еще 18 тел убитых с собой. Поиски преступников продолжаются.
 
 

Ранее сообщалось, что более 50 человек погибли при нападении боевиков радикальной группировки Боко Харам на экспедицию нефтеразведчиков на северо-востоке Нигерии.

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Теги: фото, Нигерия, перестрелка, овцы
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Источник: korrespondent.net

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