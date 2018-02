Трамп: Никакого сговора с Россией не было

Президент США Дональд Трамп заявил в Twitter, что члены его предвыборного штаба не допустили какого-либо сговора или неверных действий с Москвой, который ему приписывают оппоненты.

"Россия начала свою антиамериканскую кампанию в 2014 году, задолго до того, как я объявил о том, что буду баллотироваться в президенты. Влияния на результаты выборов не было. Кампания Трампа не сделала ничего неверного - сговора нет!" - написал американский лидер.

Как ранее заявили в Белом доме, президент рад, что расследование спецпрокурора Роберта Мюллера показывает отсутствие сговора между его кампанией и Россией и что на исход выборов не было оказано влияние.

Russia started their anti-US campaign in 2014, long before I announced that I would run for President. The results of the election were not impacted. The Trump campaign did nothing wrong - no collusion!