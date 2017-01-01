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Трамп: Никакого сговора с Россией не было

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Американский лидер утверждает, что влияния России на результаты президентских выборов в США не было и его кампания не сделала ничего неверного.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил в Twitter, что члены его предвыборного штаба не допустили какого-либо сговора или неверных действий с Москвой, который ему приписывают оппоненты.

"Россия начала свою антиамериканскую кампанию в 2014 году, задолго до того, как я объявил о том, что буду баллотироваться в президенты. Влияния на результаты выборов не было. Кампания Трампа не сделала ничего неверного - сговора нет!" - написал американский лидер.

Как ранее заявили в Белом доме, президент рад, что расследование спецпрокурора Роберта Мюллера показывает отсутствие сговора между его кампанией и Россией и что на исход выборов не было оказано влияние.

 
Напомним, в пятницу, 16 февраля, Мюллер предъявил 13 россиянам и трем компаниям из России обвинения по статье "сговор против США" и "мошенничество".

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Теги: Россия, США, выборы в США, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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