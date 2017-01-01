В Мексике зафиксировали мощное землетрясение

Подземные толчки магнитудой 7,2 произошли на юге страны. Информация о разрушениях и возможных жертвах пока не поступала, угрозы цунами нет.

В южном мексиканском штате Оахака произошло землетрясение магнитудой 7,2, сообщается на сайте геологической службы США.



Эпицентр подземных толчков находился на расстоянии 37 километров к северо-востоку от населенного пункта Пинотепа де Дон Луис. Очаг землетрясения залегал на глубине 24,7 километра.

Угроза цунами после землетрясения не ожидается, сообщает Тихоокеанский центр предупреждения о цунами.

По информации СМИ, мощные подземные толчки выгнали на улицы тысячи жителей Мехико. Информация о разрушениях и возможных жертвах пока не поступала.

Напомним, в сентябре 2017 года в Мексике произошли два мощных землетрясения, унесшие жизни сотен человек. Президент Энрике Пенья Ньето оценил сумму, необходимую для восстановления разрушений, в более чем 2,5 миллиарда долларов.

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