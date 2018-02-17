В Мексике разбился военный вертолет с министром и губернатором

На высоте 30 метров вертолет потерял контроль и упал на автомобиль. Пассажиры вертолета получили ранения, двое людей на земле погибли.

Вертолет с министром внутренних дел Мексики Альфонсо Наваррете и губернатором штата Оахака Алехандро Муратом потерпел крушение во время инспекционного облета пострадавших от землетрясения зон. Двое людей на земле погибли. Об этом в субботу, 17 февраля, сообщает РИА Новости Украина.

Оба чиновника в результате аварии не пострадали.

"Этой ночью военный вертолет, на котором летели глава МВД Альфонсо Наваррете и губернатор Оахаки Алехандро Мурат, потерпел аварию. К несчастью, погибли два человека на земле", – говорится в сообщении МВД страны.

По предварительным данным, вертолет потерял контроль на высоте примерно 30 метров перед посадкой и упал на автомобиль. Ранения получили люди, находившиеся на борту вертолета, но Наваррете и Мурат не пострадали.

Напомним, минувшей ночью в Мексике произошло мощное землетрясение.

Как сообщалось, после землетрясения были зафиксированы около 200 афтершоков.

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